«Северсталь» инспектирует оцинкованный прокат с помощью нейросетей

«Северсталь» внедрила комплекс систем инспекции полосы собственной разработки на агрегате непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) Череповецкого металлургического комбината («ЧерМК», ключевой актив «Северстали»). Его задача – с помощью нейросетевых моделей определять и классифицировать отклонения в качестве поверхности разных видов металлопроката. Решение разработано командой кластера «Искусственный интеллект» («Северсталь Диджитал»), компанией «Лаборатории измерительных систем» совместно с дирекцией по техническому развитию и качеству и дирекцией по ремонтам «Северстали». Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Система инспекции полосы (СИП) имеет несколько существенных отличий от нейросетевых решений, которые также успешно функционируют на некоторых агрегатах ЧерМК. Во-первых, СИП может определять отклонения на разных типах металлопроката, проходящих через один и тот же агрегат. Например, горячекатаный оцинкованный прокат внешне очень отличается от холоднокатаного оцинкованного, поэтому использование одной модели на оба вида могло ухудшить результаты распознавания. Сейчас в основе системы две нейросети, которые чередуются между собой в зависимости от получаемых технологических параметров при производстве продукции.

Во-вторых, конструктивная часть решения импортонезависимая и изготовлена силами специалистов компании. В-третьих, система использует не черно-белые, а цветные изображения, что облегчает распознавание отклонений. В-четвертых, просматривать найденные дефекты можно в онлайн-режиме, а не после завершения производства продукции. Наконец, СИП работает автономно от других решений, что повышает ее отказоустойчивость.

Помимо агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) СИП внедрены на агрегате продольной резки №4 цеха отделки металла №3. Кроме того, в июне 2024 г. началась промышленная эксплуатация СИП на АНГЦ №4. Мероприятия реализованы в рамках создания комплексной цифровой системы управления качеством продукции, задача которой – обеспечить контроль не менее 80% когда-либо обнаруженных дефектов.

«Северсталь» системно походит к вопросам повышения контроля качества продукции на всех переделах, автоматизирует управление этим процессом, внедряет цифровые инструменты. Разработка, внедрение и совершенствование собственных систем контроля качества позволяют нашей компании быть независимой от зарубежных производителей такого оборудования, а также адаптировать собственные решения под задачи производства и снижать их себестоимость», — сказал директор по техническому развитию и качеству «Северстали» Петр Мишнев.

«Системы инспекции полосы – это новый этап развития нейросетевых решений для обнаружения и распознавания отклонений в качестве продукции «Северстали». Мы неоднократно убедились, что собственные разработки ПО не только не уступают в точности зарубежным аналогам, но и превосходят их. В наших планах – продолжить масштабировать СИП на другие ключевые агрегаты в рамках комплексной программы «Цифровая аттестация»», — сказала директор «Северсталь Диджитал», руководитель кластера «Искусственный интеллект» «Северстали» Светлана Потапова.