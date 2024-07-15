Российский аналог Oracle Primavera внедрили на Магнитогорском металлургическом комбинате – Visary Project

НПЦ «БизнесАвтоматика» завершил проект по разработке и внедрению информационной системы управления проектной деятельностью «Эволюция» для Магнитогорского металлургический комбината.

Информационная система управления проектной деятельностью «Эволюция» была разработана на базе модуля проектного управления Visary Project. В процессе внедрения информационной системы была проведена работа по интеграции с существующей Корпоративной информационной системой ПАО «ММК». Об этом CNews сообщили представители НПЦ «БизнесАвтоматика».

Система управления проектной деятельностью «Эволюция» предоставляет возможности для реализации полного цикла управления различными объектами проектного управления от идеи до портфеля и последующей стадии пост-мониторинга проектной деятельности в рамках единой информационной среды с возможностью дальнейшей модификации и масштабирования функций системы.

Специально для Магнитогорского металлургического комбината НПЦ «БизнесАвтоматика» разработала Экономический калькулятор расчета показателей эффектов на каждом этапе реализации предложения/проекта, позволяющий сотрудникам самостоятельно производить экономические расчеты с использованием встроенных формул расчета.

Внедрение системы управления проектной деятельностью «Эволюция» позволило Магнитогорскому металлургическому комбинату: повысить вовлеченность специалистов в проектную деятельность за счет автоматизации бизнес-процессов; повысить контроль проектной деятельности на всех этапах за счет единого информационно-аналитического пространства; обеспечить участников проектной деятельности актуальной информацией о ходе реализации проектов за счет формирования отчетности по всем необходимым срезам; повысить контроль за исполнением бюджетов проектов за счет мониторинга их соответствия планово-экономическим показателям; повысить эффективность принятия решений руководством за счет постоянного предоставления системой аналитической информации.