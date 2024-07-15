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«Национальная платформа» интегрировала ERP-платформу «Ма-3» с сайтами по поиску работы, используя технологию RPA

Специалисты компании «Национальная платформа» (входит в НКК) реализовали с помощью программных роботов интеграцию модулей HR-функциональности отечественной ERP-платформы «Ма-3» с внешними системами, в частности с HeadHunter, для повышения эффективности процессов подбора персонала. Об этом CNews сообщили представители НКК.

Программные роботы сегодня широко используются для решения типовых задач автоматизации внутренних процессов компании. Использование роботов как виртуальных помощников позволило исключить ручные операции и автоматизировать размещение вакансий на сайтах по поиску персонала непосредственно из ERP-системы «Ма-3». Также программные роботы дали возможность организовать более оперативное взаимодействие с кандидатами, фильтровать полученные резюме по ряду параметров и планировать собеседования. Таким образом, специалисты по подбору персонала освобождаются от рутинных задач и могут сосредоточиться на индивидуальной работе с кандидатами.

Внедрение программных роботов в HR-процессы, реализованные в ERP-платформе «Ма-3» существенно повышает эффективность работы по поиску новых сотрудников, соответствующих запросам предприятий, в условиях острой нехватки кадров.

«Ма-3» – ERP-платформа автоматизации предприятий для отраслей промышленности, государственных корпораций, крупных предприятий федерального масштаба и холдингов. «Ма-3» обеспечивает комплексное планирование и управление всеми основными бизнес-процессами, с которыми сталкивается современное предприятие. Функциональность «Управление человеческими ресурсами» платформы закрывает все задачи HR на всех этапах жизненного цикла сотрудника в компании — от поиска и найма до увольнения.

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