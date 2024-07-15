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«МойОфис» запустил тестирование функциональности на основе GigaChat в мобильном приложении

«МойОфис», российский производитель офисного ПО, внедрил в мобильное приложение «МойОфис Документы» GigaChat API для быстрой и эффективной работы с текстовым контентом. До 31 августа 2024 г. функциональность доступна всем пользователям в режиме бета-тестирования, по его итогам наиболее востребованные сценарии будут включены в продукт на постоянной основе. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Технология расширяет возможности «МойОфис Документы», позволяя оперативно анализировать и генерировать данные. Например, ИИ умеет составлять вопросы или тезисы на основе заданной информации, менять тон сообщений, сокращать абзацы, выделять главные мысли и многое другое. Всего в меню решения доступны пять групп сценариев для нейросети («Проанализируй и...», «Создай на основе текста», «Переведи», «Отредактируй», «Измени стиль») и 31 команда.

Функция доступна в России для устройств на русском языке. Чтобы протестировать искусственный интеллект, нужно скачать «МойОфис Документы». Если приложение уже установлено, пользователям устройств на Android необходимо убедиться, что в настройках профиля указана опция «Предоставлять статистику использования», предварительно обновив программу до последней версии. В течение дня после установки или обновления приложения пользователь увидит приглашение к участию в бета-тестировании.

«Мы стремимся предоставить нашим пользователям возможность применять современные технологии генеративного искусственного интеллекта, такие как GigaChat, при различных сценариях использования офисного ПО. Их опыт поможет нам понять, какие инструменты нейросетей актуальны больше всего. На основе исследований наша команда дополнит приложение новыми функциями на базе искусственного интеллекта, чтобы сделать работу с документами настолько удобной, насколько это возможно», — сказала Наталья Кудрявцева, руководитель департамента управления продуктами «МойОфис».

«Готовность сторонних разработчиков интегрировать GigaChat API в собственные продукты подтверждает высокую эффективность нейросетевой модели в решении большого спектра задач. С ее помощью пользователь получает максимально удобный «умный» сервис, оптимизирующий множество бизнес-процессов. Использование возможностей сервиса в мобильном приложении «МойОфис Документы» – еще один хороший пример того, как LLM ускоряет процессы работы с текстами, а также дает дополнительные возможности для их быстрого анализа», – сказал Денис Филиппов, CEO SberDevices.

«МойОфис Документы» – многофункциональное приложение для удобной работы с текстами, таблицами и презентациями на мобильном устройстве или в облачном хранилище. Скачайте решение для ОС «Аврора», Android или iOS в любом популярном магазине приложений или с сайта «МойОфис». Ранее «МойОфис» интегрировал технологии GigaChat в редакторы документов «МойОфис Стандартный», а также показал, как эта технология работает с корпоративной почтой нового поколения Mailion и цифровым рабочим пространством Squadus.

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