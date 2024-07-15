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Группа Russ разработала служебное приложение для задач по обслуживанию рекламных конструкций

ИТ-специалисты группы компаний Russ создали корпоративное мобильное приложение Russ Mobile для работы с задачами по обслуживанию рекламного инвентаря группы. Об этом CNews сообщили представители Russ.

Приложение предназначено для использования в периметре Russ и позволяет специалистам технической службы оперативно получать информацию и списки работ на рекламных конструкциях, видеть расположение инвентаря на карте, снимать и передавать фото- и видеоотчеты, а также просматривать презентационные фотографии. Кроме того, приложение позволяет вносить данные о результатах работы сотрудников, отслеживать статус задач и их выполнение.

Russ Mobile разработано под операционные системы iOS и Android и написано на языке программирования Kotlin с использованием фреймворка Spring. В настоящее время приложением пользуются более 500 уникальных пользователей.

«С помощью этого приложения мы оптимизировали рабочие процессы и сделали их более прозрачными. Кроме того, мы начали внедрять приложение в региональных офисах и в скором времени планируем расширить его функционал», – отметил директор департамента ИТ и бизнес-процессов ГК Russ Игорь Коваль.

Russ Mobile уже используется подразделениями группы в пяти регионах России, в ближайшее время планируется добавить в этот перечень еще восемь регионов, затем будут подключены те субъекты, где работа ведется силами подрядчиков. Приложение сейчас также внедряется и тестируется в Подмосковье.

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