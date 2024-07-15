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Content AI поставила решение для серверной обработки документов транспортной группе FESCO

Content AI, российский ИИ-разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, осуществил поставку серверного решения для распознавания и конвертации документов ContentReader Server транспортной группе FESCO. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

FESCO — российская транспортно-логистическая компания с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса, которые позволяют группе осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной цепочки. FESCO осуществляет преимущественно внутрироссийские и международные контейнерные перевозки различными видами транспорта: морским, железнодорожным и автомобильным.

Организация перевозок требует оформления большого количества бухгалтерских и транспортных документов – актов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, коносаментов. После ухода с российского рынка вендора, чье решение для обработки документов ранее использовала FESCO, группе было необходимо в сжатые сроки найти равноценный отечественный аналог с сопоставимым набором инструментов и провести оперативную миграцию с сохранением текущих проектов.

В число требований к российскому продукту также входила оперативная техническая поддержка и возможность доработки ПО в соответствии с изменениями во внутренних бизнес-процессах группы.

По окончании успешного тестового периода FESCO остановила выбор на продукте ContentReader Server российского ИИ-разработчика Content AI. Решение позволяет распознавать и классифицировать входящие бумажные и электронные документы и далее конвертировать их в формат PDF с возможностью поиска данных для обработки внутренними информационными системами. С помощью ContentReader Server автоматическая обработка входящих документов осуществляется в потоковом режиме.

Проект интеграции реализовала компания Innowave. Переход на новый софт и бесшовная миграция текущих проектов во всех подразделениях FESCO в России произведены за шесть месяцев. В результате ContentReader Server заменил зарубежный продукт без потерь в наборе функций и качестве.

«Одна из приоритетных задач для FESCO – выполнить импортозамещение ключевого ПО для обработки бумажной документации, ее типизации и создания электронного архива. При этом для нас важно осуществить миграцию без потерь в части функций и иметь возможность дорабатывать продукт под изменения бизнес-процессов. Решение ContentReader Server от Content AI отвечает всем запросам FESCO, может быть внедрено в любом нашем офисе и помогает упростить обмен информацией между подразделениями группы», – отметил Михаил Семин, директор департамента информационных технологий FESCO.

«Интеллектуальная автоматизация документооборота с возможностью извлечения данных – важнейшая составляющая для эффективного управления бизнес-процессами компании. ContentReader Server оптимально подходит для автоматической конвертации любого объема бухгалтерских, финансовых, юридических и других документов и их импорта в информационную систему организации. Наше решение доступно как на Windows, так и на Linux, и, что крайне важно для наших заказчиков, может быть адаптировано под специфику внутренней ИТ-инфраструктуры компании», – сказала Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI.

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