«АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969

Вандалозащищенная купольная IP-видеокамера STC-IPM3532A Estima входит в «транспортную» линейку Smartec, на которую зарегистрирован сертификат МВД России по ПП № 969 (№ МВД РФ.03.001581), и может применяться в составе видеосистемы на объектах транспортной инфраструктуры. Модель имеет защищенный от механических и атмосферных воздействий корпус (IK10/IP67), стабильно работает в уличных условиях при температурах от -40 до +60 °С и обеспечивает фреймрейт 60 к/с при Full HD разрешении. Благодаря использованию моторизованного объектива, высокочувствительной 2 Мп КМОП-матрицы Sony IMX385 и ИК-подсветки дальностью 50 метров антивандальная купольная видеокамера позволяет вести эффективное видеонаблюдение в любое время суток. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Сертификат соответствия требованиям, утвержденным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 года, предоставляет возможность использовать купольные видеокамеры STC-IPM3532A Estima в рамках систем безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Эта антивандальная купольная видеокамера имеет защищенный от механических и атмосферных воздействий корпус в соответствии с классами IK10/IP67 и стабильно работает в диапазоне температур от -40 до +60 °С, благодаря чему может эксплуатироваться в уличных условиях в большинстве регионов страны. Антивандальная защита позволяет также размещать STC-IPM3532A Estima в местах, где к видеокамере потенциально возможен прямой доступ, например, в пешеходных переходах, на железнодорожных станциях и т.п.

Высокая производительность антивандальной IP-видеокамеры STC-IPM3532A Estima обеспечивает трансляцию до трех потоков видео, для сжатия которых доступны кодеки H.265(+), H.264(+) и MJPEG. Также имеется возможность индивидуально настраивать такие параметры каждого видеопотока, как его разрешение и фреймрейт. Используя 1/2” КМОП-матрицу Sony IMX385, купольная видеокамера формирует Full HD изображение и передает его с частотой обновления до 60 к/с, а благодаря наличию встроенного микрофона – и со звуковым сопровождением. Поддержка ряда кодеков позволяет STC-IPM3532A Estima адаптироваться к полосе пропускания используемой IP-сети и обеспечивать оптимальную скорость и качество видео как для текущего просмотра, так и для записи в архив.

Упрощенный запуск в работу и обслуживание IP-видеокамеры STC-IPM3532A Estima обеспечиваются, в частности, за счет использования моторизованного объектива, который настраивается дистанционно. Это особенно ценно, если купольная антивандальная IP-видеокамера размещается в труднодоступном месте. При этом в STC-IPM3532A Estima установлен объектив с диапазоном фокусных расстояний 3.6-10 мм, который обеспечивает трехкратное оптическое масштабирование и высокую детализацию изображения. Точная регулировка диафрагмы типа P-Iris позволяет оптимизировать глубину резкости и светового потока, попадающего на матрицу видеокамеры, автоматически.

Информативное видеонаблюдение с помощью новой купольной видеокамеры можно выполнять круглосуточно. Модель STC-IPM3532A Estima - «день/ночь», она отличается высокой светочувствительностью, способна передавать цветное изображение при освещенностях вплоть до 0.002 лк и автоматически активирует встроенный прожектор ИК-подсветки при недостатке света, максимальная дальность которой составляет 50 м. Чтобы не допустить снижения детализации видео в условиях контрастного освещения, антивандальная купольная видеокамера поддерживает режим расширенного динамического диапазона WDR (140 дБ), а для борьбы с шумами и артефактами в условиях недостаточной освещенности активирует цифровые фильтры шумоподавления (2D/3D DNR).

В качестве дополнительных возможностей в STC-IPM3532A Estima реализованы детекторы движения и внешнего воздействия на ее антивандальный кожух (например, попытки закрыть или закрасить прозрачный купол). Опционально антивандальная купольная видеокамера позволяет задействовать различные функции видеоаналитики, в числе которых: обнаружение входа, выхода, задержки людей и транспорта в заданной зоне; пересечение линии, закрытие обзора; подсчет людей. Реагируя на тревожное событие, STC-IPM3532A Estima может сохранять видео на SD-карту (приобретается отдельно) или в сетевое хранилище, загружать данные на FTP, отправлять снимки на электронную почту и уведомления по HTTP/SIP.

Новая 2 Мп антивандальная купольная видеокамера Smartec STC-IPM3532A Estima с «транспортным сертификатом» уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы». Чтобы получить дополнительную информацию о возможностях, которые предоставляет новинка и другое оборудование Smartec для систем видеонаблюдения и безопасности, обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону 8 800 700-33-43 к менеджерам отдела продаж компании «АРМО-Системы».