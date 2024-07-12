UserGate на защите ИТ-инфраструктуры государственного учреждения

Оборудование российского разработчика ИБ-решений UserGate внедрено в ИТ-инфраструктуру Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы» (ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО»). Проект по созданию защищенного периметра и отказоустойчивых кластеров был реализован компанией TS Solution. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

В сотрудничестве со специалистами ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» было выбрано решение UserGate NGFW (Next-Generation Firewall), которое сочетает в себе функциональность модуля межсетевого экранирования и системы обнаружения вторжений (СОВ).

ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» было создано на основании распоряжения правительства Москвы от 9 июля 2012 г. № 358-РП. Основные задачи учреждения включают охрану и содержание особо охраняемых зеленых территорий, содержание парков, территорий, прилегающих к магистралям, улицам и межпоселенческим проездам, а также учет и инвентаризацию насаждений на землях зеленого фонда ТиНАО.

В процессе модернизации и обновления оборудования руководство ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» приняло решение перейти на импортонезависимое решение с сохранением существующих подходов и политик информационной безопасности. Основное внимание при выборе решения уделялось функциональности межсетевого экранирования и маршрутизации, надежности работы системы обнаружения вторжений и способности оборудования обрабатывать высокие объемы трафика при полном соблюдении корпоративных ИБ-политик.

Производительность аппаратной платформы UserGate D500 обеспечила требуемую ширину канала, а возможность построения отказоустойчивого кластера минимизировала риски, связанные с возможным отказом оборудования. Для организации VPN к производственным базам учреждения были внедрены две аппаратные платформы UserGate С150, обеспечивающие безопасное и стабильное подключение.

Функциональность межсетевого экрана и системы обнаружения вторжений позволила полностью реализовать требования информационной безопасности.

«Безупречная работа наших информационных систем и их защита от любых угроз стоят для нас на первом месте. Современные реалии ускорили развитие отечественных технологий, включая информационную безопасность. Мы гордимся, что для защиты нашего цифрового периметра выбрано российское решение, признанное лучшим по результатам тщательного отбора и тестирования», – сказал Антон Кульков, системный администратор ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО».

«Внедрение отечественного решения по информационной безопасности в нашу инфраструктуру стало важным шагом на пути к укреплению и повышению устойчивости наших систем. Мы уверены, что это решение не только повысит уровень защиты, но и позволит оперативно реагировать на любые возникающие угрозы, обеспечивая непрерывность работы и надежность наших информационных ресурсов», – отметил Эрнест Бедржицкий, системный администратор ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО».

«Мы тщательно исследовали существующую ИТ-инфраструктуру заказчика, определили требования по надежности, функциональности и быстродействию системы. По результатам тестирования продуктов, доступных на рынке, мы выбрали UserGate NGFW как наиболее подходящее для защиты корпоративной сети, – сказал Евгений Ольков, технический директор TS Solution. – Планируемое развитие функционала решения позволит эффективно отвечать на новые угрозы информационной безопасности».

«Более 14 лет мы разрабатываем технологии информационной безопасности, объединенные вокруг нашего ключевого продукта – межсетевого экрана следующего поколения UserGate NGFW. Наш продукт блокирует несанкционированный доступ и предотвращает атаки, обеспечивая безопасность данных и бесперебойную работу информационных ресурсов. Это особенно важно для критической инфраструктуры, где информационная безопасность тесно связана с физической. Мы обеспечиваем всестороннюю поддержку и помощь нашим партнерам», — сказал Игорь Арсеньев, менеджер по работе с партнерами UserGate.

Решение UserGate NGFW внесено в государственный реестр сертифицированных средств защиты информации.