СКБ Контур поможет АО «Смак» настроить скоринговую проверку контрагентов ​

10 июля 2024 г. генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и финансовый директор АО «Смак» Инна Чемерис договорились о стратегическом партнерстве. Совместная работа нацелена на управление рисками в работе с контрагентами. Об этом CNews сообщили представители СКБ Контур.

Основной вектор партнерства — модернизация процесса получения данных и повышение операционной эффективности на предприятии.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: К«омпания СМАК является важной составляющей социальной и производственной инфраструктуры нашего домашнего региона — Свердловской области. Совместные проекты Контура и компании СМАК будут способствовать повышению операционной эффективности предприятия и сокращению его издержек. Уверен, такой подход позволит нашим командам уверенно реализовывать намеченные планы развития и решать амбициозные задачи цифровой трансформации».

«СКБ Контур» и «Смак» планируют внедрить в бизнес-процессы масштабируемую скоринговую модель проверки контрагентов, которая поможет быстро выявлять неблагонадежных клиентов и поставщиков.

Стороны также договорились о совместном участии в семинарах, форумах, выставках и иных мероприятиях, связанных с разработкой и использованием digital-технологий в сфере проверки контрагентов.

Инна Чемерис, финансовый директор АО «Смак»: «Для воплощения сложных идей мы подбираем интересные решения. Сотрудничество с СКБ Контур расширяет потенциал модернизации бизнес-процессов и позволяет нам успешно сотрудничать в условиях цифровизации и клиентоцентричности».