Решение PIX BI — в учебной программе университета ИТМО

Решение PIX BI от компании PIX Robotics вошло в магистерскую программу «Технологии и стратегии бизнес-трансформации» университета ИТМО. Программа готовит востребованных специалистов для комплексной трансформации бизнеса. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Дисциплина «Современные российские технологии и возможности их применения в различных бизнес-задачах» знакомит магистрантов ИТМО с российскими решениями для цифровой трансформации от ведущих ИТ-вендоров. В рамках весеннего потока эксперты PIX Robotics провели мастер-класс по PIX BI, состоящий из лекционной и практической части.

Леонид Чернявский, менеджер продукта PIX BI, рассказал про российский рынок BI, возможности BI-систем и представил студентам продукт компании PIX – систему бизнес-анализа PIX BI.

Анна Климкова, ведущий BI-аналитик в PIX, показала, как можно работать с моделью данных и создавать информативные дашборды в системе PIX BI.

Под руководством преподавателей от команды PIX Robotics студенты сделали первые шаги по созданию собственных приложений на базе PIX BI с нуля: привязывали данные к приложению, работали с моделью данных и настраивали визуализации.

По итогу мастер-класса студенты попробовали себя в роли BI-аналитиков, научились определять требования к BI-системам и работать с алгоритмами и моделями анализа данных, способных улучшить эффективность и результативность бизнес-процессов.

Третьего июня Леонид Чернявский выступил в качестве одного из членов жюри на завершающем занятии программы, на котором студенты защищали свои проекты.

«Для нас важно, чтобы студенты, планирующие заниматься цифровой трансформацией в крупных корпорациях, были знакомы с используемым в них российским стеком технологий. А с учетом того, что это в большинстве своём уже работающие студенты, знание российских технологий становится критически важным элементом подготовки. И в первую очередь запрос в подготовленных таким образом кадрах мы получаем от самих корпораций», — сказала Анна Козлова, руководитель отдела знаний, PIX Robotics.