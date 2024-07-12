Нonor обновила рекорд толщины складных смартфонов с запуском инновационного флагмана Honor Magic V3

Глобальный технологический бренд Honor на презентации в Китае анонсировал новейший флагман Honor Magic V3, который становится эталоном компактности, надежности и производительности среди складных смартфонов. Также на презентации представили сбалансированный и доступный Honor Magic Vs3. Об этом CNews сообщили представители Honor.

«Honor Magic V3 обновляет наш предыдущий рекорд толщины складных смартфонов, — сказал Джордж Чжао, CEO Honor. — Мы продолжаем удерживать лидерство с точки зрения инноваций и стремимся обеспечивать исключительный пользовательский опыт. Ультратонкий корпус и премиальный дизайн Honor Magic V3 становится новым стандартом для складных смартфонов».

Инновационная двойная кремний-углеродная батарея третьего поколения получила увеличенную емкость 5150 мА·ч и при этом обеспечила возможность создать еще более тонкий складной смартфон. Honor Magic V3 устанавливает новый рекорд толщины складных смартфонов — всего 9,2 мм в сложенном состоянии, а вес 226 граммов легче некоторых флагманов в классическом формате. Honor Magic Vs3 с толщиной 9,8 мм и весом 229 г оснащен кремний-углеродной батареей 5000 мА·ч и также демонстрирует компактные габариты среди складных моделей. Новейшие смартфоны поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Honor Magic V3 оснащен флагманской системой камер Honor Falcon с поддержкой функции «Захват движения» на базе технологии AI Motion Sensing, основным сенсором 50 Мп с оптикой f/1.6, перископической телефотокамерой с зумом до 100х и ультраширокоугольной камерой.

Honor обновила рекорд толщины складных смартфонов с запуском инновационного флагмана Honor Magic V3

Экран Honor Eye Comfort поддерживает новейшие технологии защиты зрения, включая высокую ШИМ-частоту без видимого мерцания, «Циркадный ночной экран» с поддержкой AI, динамическую яркость, функцию «Естественный тон» и снижение синего света на аппаратном уровне. Кроме того, внутренний экран Magic V3 переходит от пассивной защиты зрения к активным технологиям. Функция Honor AI Defocus Eye Protection с алгоритмами искусственного интеллекта имитирует ношение бифокальных очков и позволяет снизить степень близорукости при взаимодействии с экраном.

Новейшая операционная система MagicOS 8.0.1 обеспечивает улучшенный пользовательский опыт за счет распознавания намерений пользователя с помощью алгоритмов искусственного интеллекта на уровне платформы.

Серия Honor Magic V3 поступит в продажу в Китае 19 июля в белом, черном и зеленом цвете, а Honor Magic V3 — с эксклюзивной отделкой из коричневой экокожи. Покупателям доступны конфигурации 12 + 256 ГБ, 16 + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ по цене 8,9 тыс. юаней , 9,9 тыс. юаней и 10,9 тыс. юаней соответственно. Анонс для глобального рынка ожидается в конце года.