Вышла новая версия корпоративного мессенджера Compass с темной темой и редизайном личных звонков

Всего через две недели после выхода видеоконференций на 500+ активных участников корпоративный мессенджер Compass получил очередное обновление. Теперь в приложении на всех платформах доступна темная тема, а также новые личные звонки – они стали быстрее и удобнее. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Вышла новая версия корпоративного мессенджера Compass. Среди обновлений – темная тема мобильных и десктопного приложений, а также более быстрые личные звонки. Доступны и другие улучшения, которые помогают комфортнее взаимодействовать с сервисом: автозапуск и автообновление приложения на ПК, фильтрация команд при работе с чат-ботами и многое другое.

Одна из основных функций в новой версии мессенджера Compass – темная тема. Ее особенность в том, что команда дизайнеров и инженеров не просто инвертировала светлую тему сервиса – разработка гайдлайнов и темной версии продукта велась с нуля. Результат доступен всем пользователям приложений для iOS, Android, а также десктопного клиента.

После появления видеоконференций на 500+ активных участников, в Compass обновились и личные звонки. Технически они реализованы на той же платформе, что и видеоконференции – это позволило сделать HD-качество изображения, а также более чистый звук. Кроме того, изменился дизайн интерфейса – он стал более удобным и лаконичным.

«Темная тема сейчас – одно из главных требований пользователей приложений с точки зрения дизайна. Мы пошли сложным путем: сами написали гайдлайны и разработали функцию с нуля. В итоге мы получили темную тему, которая помогает пользователям комфортно работать с приложением, при этом не ломая интерфейс , – сказал Евгений Перов, руководитель директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass. – А обновленные личные звонки помогают пользователям созваниваться один на один с тем же уровнем качества, который мы реализовали в видеоконференциях на 500+ участников».

Кроме того, в Compass появились дополнительные возможности, которые помогают более комфортно взаимодействовать с приложением. Среди таких функций автоматическое обновление десктопного приложения и автозапуск Compass при включении компьютера. Также доступна фильтрация команд при работе с чат-ботами – это помогает пользователям сэкономить время и быстрее выполнить задачу.

Compass – корпоративный мессенджер для коммуникации команд. Сервис помогает сотрудникам сфокусироваться на задачах в отдельном рабочем пространстве и структурировать необходимую для работы информацию. Приложение доступно для ПК на Windows, Mac, Linux, а также смартфонов на iOS и Android.