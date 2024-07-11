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В рабочем поселке Чегдомын Хабаровского края «разогнался» 4G «МегаФона»

Жителям и гостям рабочего поселка Чегдомын в Хабаровском крае стало удобнее пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» как дома, так и на улице. Абоненты оператора могут оценить высокие скорости передачи данных в своих гаджетах, модернизация и расширение телеком-инфраструктуры позволили активировать дополнительный высокочастотный слой LTE, который увеличивает скорость передачи данных до 65 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рабочий поселок Чегдомын расположен в центре таежного Верхнебуреинского района, среди сопок и болот на одноименной реке Чегдомын в 630 километрах северо-западнее Хабаровска и в 300 километрах к западу от Комсомольска-на-Амуре. Чегдомын это прежде всего Ургальская шахта, крупнейшее угледобывающее предприятие в Хабаровском крае и обогатительная фабрика. Богатейшая природа и тайга обеспечивают деятельность лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий. Кроме того, в поселке находится железнодорожная станция Чегдомын.

Инженеры «МегаФона» установили новое телеком-оборудование в районе Нижнего Чегдомына, недалеко от средней школы и вокзала, благодаря чему существенно увеличилось покрытие сотовой сети. Построенная базовая станция работает сразу в четырех диапазонах, благодаря чему поддерживается оптимальная емкость сети для большого количества пользователей и увеличивается скорость мобильного интернета, а также обеспечивается уверенное покрытие и стабильная передача данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

Кроме того, на всех существующих базовых станциях в поселке активирован дополнительный высокочастотный слой LTE, который увеличивает скорость передачи данных до 65 Мбит/с, что позволит жителям и вахтовикам на шахте и фабрике за считанные минуты скачивать «тяжелые» приложения для смартфона или загружать файлы, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить по видеосвязи и вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться образовательными платформами и другими цифровыми сервисами, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети.

«Развитие связи на территории Хабаровского края идет не только с помощью региональных и федеральных проектов, но и по инициативе операторов связи. Собственные проекты компаний отражают социальную миссию бизнеса: обеспечивать доступность мобильной связи, а также разнообразие и удобство цифровых сервисов для жителей региона», — отметил Алексей Гусев, министр цифрового развития и связи Хабаровского края.

«Компания продолжает последовательное развитие инфраструктуры в регионе. Мы не только закрываем «белые пятна» на карте края, но и модернизируем имеющиеся базовые станции. Особое внимание уделяется сельской местности и новым территориям, которые сейчас активно развиваются и застраиваются, чтобы у всех без исключения жителей Хабаровского края был доступ к качественной и надежной сотовой связи», – отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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