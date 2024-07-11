В Пироговском центре организовали цифровой прием дистанционных сотрудников на базе Directum HR Pro

Благодаря новому формату прием на работу в НМХЦ им. Н.И. Пирогова ускорился на несколько суток. Трудоустроенные удаленно врачи оперативно направляются в места ЧС для помощи пострадавшим. Системой Directum HR Pro пользуются 250 специалистов, в том числе 100% топ-менеджеров. Об этом CNews сообщили представители Directum.

На базе Пироговского центра работает Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) — орган повседневного реагирования на чрезвычайные ситуации в России и за рубежом. Чтобы оперативно отправлять группы специалистов из разных регионов России в места бедствий, требовалось решение для быстрого урегулирования кадровых вопросов. В этом помогла система Directum HR Pro.

В результате проекта: прием на работу идет в цифровом формате в соответствии с законодательством; трудоустройство удаленных специалистов ускорилось; врачи могут сосредоточиться на своей основной деятельности, ведь бюрократические моменты, связанные с приемом на работу, выполняются дистанционно; параллельно в Центре цифровизировали ведение первичных бухгалтерских документов по требованиям Минфина России.

Ранее командируемые из разных городов врачи тратили время на очное оформление документов для трудоустройства. Это мешало оперативно направлять сотрудников в зоны чрезвычайных происшествий.

Алена Зотова, начальник административного управления Центра им. Н.И. Пирогова: «Когда в нашем медицинском учреждении появился Федеральный центр медицины катастроф, нашей задачей стало формирование по всей России резерва специалистов, которые в любой момент могли бы мобилизоваться и поехать на место ЧС. Соответственно, врачи должны были быть готовы к приему на работу в экстренном порядке. Мы пришли к тому, что каждому сотруднику нужно завести электронный личный кабинет. Directum HR Pro как раз помогает решить все „бумажные“ вопросы до наступления катастрофы. К моменту объявления оперативной готовности к выезду у специалиста уже сформированы необходимые кадровые документы согласно Трудовому кодексу».

В планах Пироговского центра — оптимизация подписания некоторых первичных бухгалтерских документов, реализация единого маршрута с согласующими и подписантами с выводом штампов подписей на печатной форме цифрового документа и внедрение корпоративного портала.