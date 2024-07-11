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SL Soft внедрила программных роботов Robin в «ДоброЗайме»

SL Soft и партнер «Аплана.ИТ» разработали программного робота на платформе интеллектуальной автоматизации Robin для «ДоброЗайма» (микрофинансовая компания «Саммит»). Это позволило высвободить 250 часов в месяц, сняв со специалистов организации множество рутинных задач.

С помощью программных роботов Robin «ДоброЗайм» оптимизировал работу отдела судебного взыскания и сократил трудозатраты, перераспределив время сотрудников на решение интеллектуальных и более сложных вопросов. В компании планируют масштабировать робота еще на два отдела.

В первую очередь в «ДоброЗайме» роботизировали процесс подачи исков в суд, для выполнения которого необходима имитация действий человека за компьютером и работа с браузерами. Прежде юристы компании вручную собирали материалы для судебных дел и направляли иски – сейчас трудозатраты на эти задачи сократились в 3 раза.

Теперь программный робот Robin сам подает иски на онлайн-портале ГАС РФ «Правосудие», а все что требуется сделать сотруднику отдела – сформировать список лиц, имеющих существенную задолженность. Робот получает информацию о должнике из документа, заходит на сайт ГАС РФ «Правосудие», вводит данные, находит релевантные файлы, формирует их в пакет документов и направляет иск. Подача одного дела в суд с помощью робота занимает всего 4 минуты.

«Сфера урегулирования проблемной задолженности семимильными шагами движется в сторону автоматизации. Участники рынка – как кредиторы, так и профессиональные взыскатели – стараются передать как можно больше однотипных, рутинных дел роботам, которые смогли бы разгрузить сотрудников и минимизировать операционные расходы. Благодаря сервису автоматизации отправки судебных заявлений мы нашли способ, как значительно сократить финансовые затраты (стоимость процесса снизилась в среднем на 15-25%) и оптимизировать работу сотрудников», – отметила Вероника Бурова, операционный директор Summit Group.

«Проекты для финансовых организаций – одни из ключевых для SL Soft, поэтому мы были рады предложить нашу экспертизу «ДоброЗайму, – сказал Павел Борченко, управляющий директор Robin. – Внедрение программных роботов Robin позволяет выполнять стандартные и повторяющиеся задачи эффективнее, что особенно актуально при работе с судебной документацией».

Реализация проектов по автоматизации бизнес-процессов в компаниях с помощью собственного ПО отвечает задачам, обозначенным в стратегии ГК Softline.

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