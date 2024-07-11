Новый ЦОД в Бишкеке построен при участии DataDome

Первый коммерческий дата-центр уровня Tier III запущен в эксплуатацию в Кыргызстане. Интегратор инженерных систем DataDome принимал участие в проекте в качестве технического заказчика. Об этом CNews сообщили представители DataDome.

В начале июня 2024 г. Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) сообщил об открытии в Бишкеке первого коммерческого ЦОД, соответствующего уровню надежности TIER III по стандарту Uptime Institute. Ранее ЦОД такого уровня надежности в Кыргызстане был только один – у Национального банка Кыргызской Республики. Теперь госорганы и корпоративный бизнес Кыргызстана также получили возможность размещать ИТ-оборудование и сервисы в дата-центре.

Оператором ЦОД стала компания DataTime ‒ инжиниринговая компания, специализирующаяся на создании и эксплуатации инженерной инфраструктуры дата-центра. ЦОД позволит разместить 100 серверных стоек суммарной мощностью более 500 кВт. В будущем планируется расширение мощностей еще на 20 серверных стоек. Системы кондиционирования ЦОД зарезервированы по схеме N+1, система бесперебойного энергоснабжения ‒ по схеме 4/3N. Энергоснабжение ЦОД осуществляется от двух подстанций, в том числе установлена система ИБП с аккумуляторными батареями, рассчитанными на поддержание автономной работы ЦОД в течение 10 минут, а также две дизель-генераторные установки мощностью 1 МВт с запасом топлива на 12 часов.

Павел Трескунов, генеральный директор ООО «ДатаТайм»: «Наш ЦОД – это новые возможности для развития ИТ и цифровизации разных секторов экономики страны. Он позволит, в частности, банкам, ритейлу и госсектору увеличить отказоустойчивость работы своих ИТ-сервисов, а также даст возможность более надежного и защищенного хранения цифровых данных. Кроме современной инфраструктуры, дата-центр обеспечит предприятия Кыргызстана новыми рабочими местами не только для инженеров и ИТ-специалистов, но и для многих других профессионалов, на первый взгляд не связанных с ИТ».

Интегратор инженерных систем DataDome (ООО «ДатаДом») выполнил роль технического заказчика в процессе создания дата-центра. Эксперты DataDome отвечали за формирование основных параметров ЦОД, за разработку технических решений и архитектуры инженерных систем, создание технической концепции, также они разработали техническое задание на проектирование. В ходе работ команда DataDome осуществляла сопровождение процесса проектирования стадии РД, включая проверку документации и организацию взаимодействия всех исполнителей. Также специалисты DataDome осуществляли контроль сроков проектирования и строительства, качества проведения строительно-монтажных работ и соблюдения бюджета проекта.

Андрей Павлов, генеральный директор ООО «ДатаДом»: «Более чем 20 лет опыта в проектировании, строительстве и эксплуатации ЦОД разных размеров, мощностей и уровня надежности позволяют нам выступать в роли экспертного технического центра при проектировании таких важных инженерных объектов. Новый ЦОД позволит государственным и корпоративным ИТ-сервисам Кыргызстана выйти на новый уровень надежности. По оценкам экспертов дата-центр закроет значительную часть потребностей в хранении данных, но я уверен, что отрасль ЦОД в Кыргызстане только начинает развиваться и в скором будущем мы увидим еще много новых проектов здесь, а команда DataDome всегда будет рада поддержать их своей экспертизой».

Строительство дата-центра с учетом общестроительных работ, благоустройства участка, поставки и монтажа инженерного оборудования, пусконаладочных работ заняло один год.