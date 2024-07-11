CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Культурная столица-2026: почти четверть миллиона россиян уже проголосовали на «Госуслугах»

На «Госуслугах проходит» народное голосование за звание Культурной столицы 2026 г. В нем приняли участие уже более 232 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Отдать голос можно до 1 декабря 2024 г. Его учтут эксперты при определении победителя. Звание даст городу шанс привлечь больше туристов и дополнительные инвестиции.

Стать культурной столицей может любой город, в котором живет не менее 200 тыс. человек. Москва и Санкт-Петербург не участвуют — для обеспечения равных конкурентных условий.

Сейчас в конкурсе 26 участников. Но этот список еще может быть расширен — заявки принимают до 26 августа 2024 г.

Текущие лидеры народного онлайн-голосования: Владимир – 66,5 тыс.; Владивосток – 55,9 тыс.; Псков – 53,5 тыс.; Тула – 51,7 тыс.; Екатеринбург – 51,4 тыс.

Всероссийский конкурс проводится второй раз. В 2023 г. жюри определило двух победителей: культурной столицей 2024 г. стал Нижний Новгород, а 2025 г. — Грозный.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Знаменитый производитель материнских плат и видеокарт Zotac вывалил в открытый доступ данные своих клиентов

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Там просят ОС, которой нет в реестре, и BIOS от конкретного поставщика. ИТ-компании пытаются остановить крупную госзакупку ПК

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024