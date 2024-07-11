Искра Технологии» запустила серийное производство роутеров в Екатеринбурге

В июне 2024 г. состоялся запуск серийного производства домашних абонентских шлюзов технологии GPON от «Искра Технологии» на базе производственной площадки в Екатеринбурге. Об этом CNews сообщили представители «Искра Технологии».

Это первый проект производства массового абонентского оборудования, который реализуется в интересах ПАО «Ростелеком». Текущие производственные мощности позволят предприятию выпускать несколько сотен тысяч изделий в год.

Запуск серийного производства роутеров на территории Российской Федерации способствует решению стратегической задачи по импортозамещению и расширению использования отечественной электронной компонентной базы.

«Мы гордимся тем, что наша компания вносит свой вклад в развитие отечественной телекоммуникационной отрасли. Создание производства роутеров в России, на собственной производственной базе позволяет нам не только удовлетворить растущий спрос на высокотехнологичное оборудование, но и способствует созданию новых рабочих мест и укреплению технологического суверенитета страны», — сказал Константин Дзахоев, директор департамента технологий доступа АО «Искра Технологии».