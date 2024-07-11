Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшетов Redmi Pad Pro

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи Redmi Pad Pro – новейшее дополнение в линейке планшетов Xiaomi. Модели будут доступны в сером, зеленом и синем цветах. Версия 6 ГБ + 128 предлагается по цене 29,9 тыс. руб., стоимость модели 8 ГБ + 256 ГБ составит 34,9 тыс. руб.. В рамках специальной акции в «М.Видео-Эльдорадо», которая продлится с 11 по 31 июля, первые покупатели Redmi Pad Pro получат в подарок стилус Redmi Smart Pen или чехол-клавиатуру Redmi Pad Pro Keyboard. Об этом CNews сообщили представители М.Видео-Эльдорадо.

Разработанный для любителей больших экранов и погружения в аудиовизуальные развлечения, путешествия по интернету и игры в дороге, Redmi Pad Pro предлагает широкий дисплей, который обеспечивает высокую четкость и плавность изображения. Благодаря операционной системе Xiaomi HyperOS, обеспечивающей легкое подключение между устройствами, Redmi Pad Pro станет идеальным спутником для тех, кто хочет расслабиться после учебы или работы.

Оснащенный 12,1-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц и расширенным соотношением сторон 16:10, Redmi Pad Pro не только обеспечивает исключительное качество просмотра, но и гарантирует оптимальный комфорт при длительном использовании. Разрешение 2.5K (2560 x 1600) и плотность пикселей 249 ppi позволяют Redmi Pad Pro оживлять каждую деталь. Частота обновления 120 Гц гарантирует плавную отзывчивость в различных приложениях — от просмотра документов до участия в динамичных играх.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшетов Redmi Pad Pro

Для дополнительного улучшения развлекательных возможностей планшет оснащен четырьмя стереодинамиками с технологией Dolby Atmos®, система позволяет пользователям погрузиться в чистый, высококачественный звук.

Redmi Pad Pro работает на базе передовой операционной системы Xiaomi HyperOS, которая отлично вписывается в повседневную жизнь пользователей, обеспечивая легкость обмена контентом, быструю передачу фотографий и бесшовное взаимодействие между устройствами. Оснащенный платформой Snapdragon® 7s Gen 2 Mobile Platform, он гарантирует плавную и надежную работу на уровне флагманских устройств как в работе, так и в развлечениях, позволяя пользователям без труда переключаться между задачами. Аккумулятор емкостью 10 тыс. мАч (тип.) и поддержка быстрой зарядки до 33 Вт гарантирует пользователям Redmi Pad Pro непрерывные развлечения и продуктивность на протяжении всего дня.