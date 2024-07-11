«Гаскар Групп» презентовала сервис для поиска специалистов «Маневр»

«Гаскар Групп», входящая в контур «Аметист Групп», представила платформу по поиску квалифицированных специалистов и заказов в сфере беспилотных авиационных систем. Об этом CNews сообщили представители «Гаскар Групп».

Биржа Maneur.RU – специализированный маркетплейс для экспертов БПЛА, который позволит им найти своего идеального заказчика, а компаниям — надежного исполнителя. А исполнители смогут находить заказы, презентовать свой опыт и правильно отчитываться за свою работу.

Для начала работы в платформе необходимо зарегистрироваться на сайте и выбрать роль — заказчик или исполнитель, далее заполнить анкету и разместить заказ. Процесс регистрации геймефицирован: за авторизацию пользователи получают призы. Пока платформа работает в тестовом режиме бесплатно, собирает обратную связь от пользователей, чтобы совместными усилиями сделать сервис удобным и практичным. Биржа позволит найти специалистов разной направленности: оператора дрона, программиста, инженера.

Проект создан экспертами «Гаскар Групп» и пользуется партнерской поддержкой «Университета 2035». Специалисты ИТ-компании в сфере беспилотных летательных аппаратов уже обучили более 20 тыс. операторов и разработчиков, а ее решениями пользуются более 70 тыс. человек по всему миру. «Университет 2035» даст возможность пользователям биржи «Маневр» постоянно обучаться и повышать уровень навыков.

«Создание платформы, способной объединить тысячи специалистов в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), открывает уникальные возможности для профессионального развития и гарантированного качества услуг для заказчиков. В контексте того, что БПЛА являются трендовым направлением и национальным проектом, поддержка и развитие данной платформы становятся ключевыми факторами в достижении успеха на уровне страны», — сказала руководитель проекта биржи «Маневр» Анастасия Лазарева.

На сегодняшний день Росавиация зарегистрировала в России уже более 100 тыс. дронов. Это значит, что для их эксплуатации нужно не менее 100 тыс. хорошо обученных операторов. Для формирования кадрового резерва специалистов по беспилотной авиации уже начата разработка учебных модулей и основных курсов обучения по БАС.

«Гаскар Групп» обучает операторов БАС, программистов и сборщиков с 2016 г. Биржа «Маневр» позволит стимулировать развитие индустрии, позволяя прошедшим обучение специалистам применить свои навыки в работе.

Нацпроект «Беспилотные авиационные системы» — стратегически важное направление, развитие которого требует комплексного подхода как в области серийного производства оборудования, так и подготовки компетентных кадров. По поручению Президента России Владимира Путина разработана Стратегия развития беспилотной авиации до 2030 г. и на перспективу до 2035 г.