Беспилотники Университета Иннополис начнут доставлять кровь новорожденных для генетических исследований

Тихоокеанский Медицинский в стратегическом партнерстве с Центром беспилотных авиационных систем российского ИТ-вуза запустили экспериментальный проект по доставке образцов крови с помощью беспилотников. Местом апробации новой робототехнической системы стала Сахалинская область. Об этом CNews сообщили представители университета Иннополис.

В ходе экспериментального партнерского проекта, реализуемого в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030. Дальний Восток», БПЛА начнут перевозить образцы пуповинной крови новорожденных. Дрон доставит кровь из центральных районных больниц Сахалинской области в перинатальный центр Сахалинской областной, где образцы пройдут первичную обработку и отправятся в медико-генетический центр Тихоокеанского медицинского. Там их изучат в рамках научно-клинического генетического проекта ТГМУ по исследованию крови с помощью технологии NGS («секвенирование нового поколения»), позволяющей изучить ДНК ребенка.

Чтобы обеспечить максимально эффективное использование БПЛА, партнеры предусмотрели возможность загрузить контейнер дрона дополнительными пробирками крови пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии, для проведения биохимических исследований свёртывающей системы в крупнейших клиниках Южно-Сахалинска.

Сергей Лебедев, проректор по развитию Тихоокеанского Медицинского: «Внедрение медицинских технологий с использованием БАС — это серьезный инжиниринговый процесс, требующий объединения усилий органов исполнительной власти, медицинских организаций, разработчиков беспилотных авиационных систем, программистов и научных работников медицинских университетов. А актуальность применения новых высокотехнологичных систем для транспортировки биологических образцов, лекарственных препаратов или медицинских устройств в особых условиях Дальнего Востока и Арктики просто несомненна. Так, в отдалённых населённых пунктах остро встают вопросы погодных условий, проходимости дороги, занятости персонала лечебного учреждения, а в больших городах — непредсказуемый дорожный трафик. С помощью этого проекта мы решаем проблему сложной транспортировки».

Для оперативной доставки биологических образцов партнеры выбрали InnoVtol — беспилотный самолет с вертикальным взлетом и посадкой, разработанный специалистами Центра беспилотных авиационных систем университета «Иннополис».

Искандер Бариев, заместитель директора, руководитель ПИШ Ууниверситета «Иннополис»: «Специалисты Центра БАС Университета Иннополис максимально локализовали производство беспилотника InnoVtol — электроника, ПО, конструкция дрона разработаны на базе нашего ИТ-вуза. Аппарат работает в автоматическом режиме в том числе с помощью методов машинного обучения. Благодаря этому он самостоятельно проходит необходимый маршрут, обходит препятствия и может диагностировать собственное состояние, сообщая о каких-то неполадках. Такой беспилотник может мониторить территории, инспектировать промышленные объекты, проводить аэроразведку. И мы рады, что теперь нашу разработку можно использовать в таком важном вопросе как медицина».

В течение августа в Сахалинской области будет проходить процесс апробации и инжиниринга данной технологии: разработчики Университета Иннополис исследуют предполагаемый маршрут полёта и автоматизируют процессы погрузки, взлета и посадки устройства. За его работой будет следить оператор, находящийся в Южно-Сахалинске. Обучение основам управления и обслуживания дронов пройдут работники Сахалинской областной клинической больницы и перинатального центра.

После апробации и подтверждения эффективности работы БПЛА разработку планируется внедрить на территории Дальнего Востока и Арктики.

Валентин Шуматов, ректор Тихоокеанского Медицинского, член-корреспондент РАН: «Прежде всего, мы ставим перед собой задачу — адаптировать новые технологии для условий Дальнего Востока. Конечно, в перспективе подобные дроны могут использоваться и для доставки лекарственных средств, и для перевозки медицинского оборудования. Надеемся, что после получения первых результатов работы, наша идея вызовет интерес у органов управления здравоохранением других субъектов Дальнего Востока. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы подобные высокие технологии на стыке инженерии, программирования, генетики и медицины были поставлены на службу жителю Дальнего Востока России».