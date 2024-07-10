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МТС включила LTE на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области

МТС запустила сеть LTE на двух участках федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Высокоскоростной мобильный интернет теперь стал доступен тысячам автомобилистов и жителям четырех населенных пунктов, которые ежедневно пользуются здесь голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты провели работы по установке дополнительного телеком-оборудования на 1636 км автодороги «Сибирь» в районе деревни Нижнечиркина и железнодорожной станции Делюр Зиминского района, и в районе поселков Залари и Тыреть Заларинского района на 1667 км. Населенные пункты расположены вдоль трассы Р-255, которая соединяет сибирские города НовосибирскКемеровоКрасноярскИркутск. В пути водителям и пассажирам важно оставаться на связи, пользоваться онлайн-картами, платежными сервисами при покупке топлива, посещая придорожные кафе и магазины.

«Мы продолжаем закрывать «белые пятна» на трассах Приангарья, так как понимаем, что связь в дороге – это всегда безопасность и контроль логистики. Автодорога Р-255 соединяет крупные сибирские города, и здесь сосредоточен высокий пассажирский и грузопоток. От стабильной работы телеком-инфраструктуры зависит работа, необходимых в пути, цифровых сервисов. Теперь водители автотранспорта получат точность работы навигатора, доступ к приложениям, связь с коллегами и близкими, а местные жители смогут с большим комфортом пользоваться онлайн-банком, общаться по мессенджерам, слушать музыку и смотреть фильмы», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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