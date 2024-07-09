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Жители еще 30 многоквартирных домов Барнаула получили доступ к гигабитному интернету МТС

ПАО «МТС» модернизировала сеть фиксированной связи в нескольких районах Барнаула. Гигабитный интернет стал доступен жителям 30 жилых многоквартирных домов, расположенных на улицах Союза Республик, Брестская, Деповская, Молодежная и проспекте Ленина. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря высокой пропускной способности, поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи удается даже в период вечерних пиковых нагрузок. Теперь барнаульцы могут с комфортом пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть видео онлайн в UltraHD-качестве, за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры на любых серверах.

«Развитие сети проводного домашнего интернета МТС в Барнауле – процесс непрерывный. Мы шаг за шагом обновляем инфраструктуру в разных районах города, чтобы жителям стал доступен гигабитный интернет. Такую скорость точно оценят геймеры и киноманы, а также большие семьи, которые выходят в сеть из одной квартиры через большое количество устройств. До конца года сверхскорости получат также жители нескольких десятков домов, расположенных в Железнодорожном районе Барнаула», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Барнауле можно на сайте МТС.

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