«Утилекс» наращивает объёмы производства микро-ЦОД DataStone+

Компания «Утилекс», российский производитель модульных и микро-центров обработки данных, существенно увеличила темпы и объёмы производства микро-ЦОДов линейки DataStone.

Только за две недели с 26 июня по 10 июля «Утилекс» поставил заказчикам более 60 микро-ЦОДов разных конфигураций. При этом в составе поставок были как «классические» решения, так и новые разработки компании.

Так, для одного из заказчиков с небольшим, но высоким помещением, был специально разработан, произведён и поставлен модульный микро-ЦОД DataStone+ высотой 50U.

Для другого заказчика в рамках федерального проекта была разработана и поставлена партия микро-ЦОД DataStone+ с прецизионными кондиционерами CleverBreeze на охлаждённой воде и стеклянной передней дверью шкафов с оборудованием.

Все микро-ЦОДы имеют класс защиты IP65 и шумоизоляцию, а также штатно оборудованы освещением, СКУД, датчиками и контроллерами системы дистанционного мониторинга и управления собственного производства.

Валентин Фосс, директор по маркетингу и сбыту компании «Утилекс», сказал: «В 2011 г., когда мы разрабатывали и производили наши первые микро-ЦОД, многими участниками рынка данные решения воспринимались как узконишевые и не имеющие существенного рыночного потенциала. Но уже несколько лет микро-ЦОДы являются одним из самых популярных решений в отрасли. Мы рады, что приняли активное участие в формировании рынка микро-ЦОД и смогли занять на нём существенную долю. В наших ближайших планах – увеличение производственных мощностей и выход на темпы до 100 микро-ЦОД в месяц».