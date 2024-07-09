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Центр обслуживания граждан Екатеринбурга защитил персональных данных с помощью решений «СерчИнформ»

Центр обслуживания в жилищно-коммунальной сфере Екатеринбурга внедрил продукты экосистемы компании «СерчИнформ» для защиты персональных данных граждан. Решение о сотрудничестве было принято в 2023 г. Сейчас в учреждении развернуты DLP-система «СерчИнформ КИБ» и DCAP-система «СерчИнформ FileAuditor». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Главная задача, которую ставил заказчик – комплексная защита данных, предупреждение утечек информации, персональных данных и конфиденциальных документов.

«Мы работаем ежедневно с большим объемом персданных граждан, поэтому к вопросу обеспечения информационной безопасности подходим серьезно. Чтобы минимизировать риски утечек, мы внедрили сразу два продукта вендора. Нам понравилось, что КИБ бесшовно интегрируется с DCAP-решением, позволяя значительно расширять функционал системы защиты от утечек данных. Плюс гибкая настройка правил избавила службу ИБ от лишней работы», – сказал Сергей Баранов, директор Центра обслуживания.

Первой Центр обслуживания внедрил DLP-систему от «СерчИнформ». Решение помогает контролировать популярные каналы передачи информации в корпоративном периметре, выявлять и предотвращать нарушения, а также блокировать опасные действия пользователей с конфиденциальными документами.

«Кроме того, решая основные задачи ИБ в учреждении, КИБ также справляется с дополнительными: отчеты системы помогают повышать эффективность использования рабочего времени», – отметил Сергей Баранов.

Задачу по усилению защиты ПДн и контроля файловых хранилищ помогает решать «СерчИнформ FileAuditor». Программа облегчает контроль за доступом к уязвимой информации – автоматически отслеживает открытые ресурсы, файлы, доступные конкретному пользователю с привилегированными правами.

«Защита персональных данных остается приоритетом для государственных организаций. В то же время цифровизация приводит к тому, что данные граждан в больших масштабах накапливаются в ГИС. Уязвимость ГИС при этом сопряжена с человеческим факторомдоступ к данным может быть у сотрудников различных организаций. А это создает риски утечек и открывает дополнительные возможности для злоумышленников. Так, по данным нашего исследования, в 2023 г. 54% государственных организаций столкнулись с утечкой ПДн, это на 2% больше, чем в 2022 г. От утечек страдают все отрасли экономики без исключения, а главное сами граждане. На этом фоне решение «Центра обслуживания в жилищно-коммунальной сфере» Екатеринбурга по внедрению защитных систем указывает на ответственное отношение к безопасности данных как на уровне файловых хранилищ, так и на уровне каналов передачи информации», – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

«СерчИнформ КИБ» и «СерчИнформ FileAuditor» – полностью российские разработки, входят в Реестр отечественного ПО.

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