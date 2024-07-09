CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Ритейл Розница
|

«Триколор» открыл в Краснодаре магазин нового формата

В сердце Кубани открылся обновленный магазин «Триколор» в новом формате. В нем представлен весь ассортимент техники и электроники под маркой оператора. На открытии шоурума первые посетители смогли протестировать телевизоры, устройства умного дома и оборудование для просмотра ТВ, а также поучаствовать в розыгрыше продукции «Триколор». Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

В минувшее воскресенье состоялось официальное открытие первого в России фирменного магазина «Триколор» нового формата. Магазин с современным дизайном и большим ассортиментом техники и электроники платформы «Триколор» появился в Краснодаре. В торжественной обстановке представители компании перерезали ленточку и устроили праздник для первых посетителей.

«"Триколор" — это уже намного больше, чем оператор спутникового ТВ. Сегодня мы используем свой многолетний опыт для производства семейства устройств под брендом "Триколор". С изменением вектора нашего развития мы пересмотрели и свой подход к розничной торговле и обслуживанию клиентов. Теперь жители Краснодара могут лично оценить не только интерьер обновленного шоурума, но и широкий ассортимент гаджетов для дома под брендом оператора: телевизоры, проекторы, спутниковое и сетевое оборудование, устройства для умного дома. В наших планах — постепенно менять облик фирменных магазинов "Триколор" по всей России и делать их современными и технологичными», — сказал директор по продажам «Триколор» Кирилл Мариночкин.

Уже осенью «Триколор» расширит линейку своих Смарт ТВ диагоналями 65 и 75 дюймов. Также некоторые модели получат QLED-дисплеи для максимально яркого и насыщенного изображения. Старт продаж новой линейки ТВ запланирован на IV квартал 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Там просят ОС, которой нет в реестре, и BIOS от конкретного поставщика. ИТ-компании пытаются остановить крупную госзакупку ПК

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Yadro обновила софт для управления ИТ-инфраструктурой

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024