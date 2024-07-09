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SILA Union и RAMAX Group стали партнерами

«СИЛА Юнион», российская компания-разработчик инновационного программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов и проектирования цифровой трансформации SILA Union, и объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков RAMAX Group объявили о начале сотрудничества. Согласно заключенному соглашению о партнерстве RAMAX Group будет помогать компаниям-заказчикам осуществлять цифровую трансформацию бизнеса и поставлять ПО SILA Union. Об этом CNews сообщили представители RAMAX Group.

Управление процессной моделью – одно из устоявшихся требований для обеспечения эффективности деятельности крупных компаний различных отраслей экономики. ПО SILA Union позволяет моделировать, анализировать и совершенствовать процессы в единой цифровой среде. На базе системы решается широкий спектр задач – от проектирования бизнес-архитектуры, архитектуры данных и приложений, технической архитектуры, создания цифровых двойников организации до автоматического формирования регламентной документации и построения системы менеджмента качества. Система полностью соответствует критериям импортозамещения, внесена в реестр российского ПО и позволяет осуществлять миграцию данных с любых иностранных решений штатными средствами.

Экспертиза и многолетний практический опыт RAMAX Group во внедрении инструментов в области процессного управления обеспечит заказчикам комплексный подход: от настройки системы SILA Union под конкретные задачи компании и условия использования до обучения сотрудников, сопровождения и развития решения. Партнерство RAMAX Group и SILA Union направлено на повышение производительности и конкурентоспособности компаний-заказчиков за счет выстраивания прозрачных бизнес-процессов, корпоративной архитектуры, анализа и проектирования изменений.

«С ростом бизнеса увеличивается количество процессов и их сложность, поэтому процессное управление охватывает все больше и больше компаний, которые стремятся к упорядоченным и эффективным операциям. Необходимость внедрения специального ПО для управления бизнес-процессами уже не вызывает сомнений, но только SILA Union имеет настолько широкие возможности по моделированию процессов и обработке данных и способна решать огромный спектр задач. Наши партнеры из RAMAX Group понимают потребности заказчиков, помогут определить необходимые изменения и предложить индивидуальный подход к решению задач бизнеса. Многолетний опыт специалистов RAMAX Group позволит использовать возможности ПО SILA Union наилучшим образом», – сказала Елена Силкина, управляющий партнер SILA Union.

«Операционные модели, становясь все более сложными, основываются на большом числе информационных систем, непрерывно взаимодействующих друг с другом для обеспечения бесперебойной работы предприятия. Благодаря пониманию текущего состояния процессов в масштабах организации топ-менеджмент может улучшать качество управления процессами, оценивать их влияние друг на друга, находить решения по повышению операционной эффективности и выявлять возможности для роста, – комментирует Роман Анютин, руководитель центра компетенций Process Mining RAMAX Group. – После ухода западных вендоров перед многими компаниями, использовавшими решения ARIS, SAP Signavio и др., остро встала проблема замены программных продуктов на отечественные аналоги. Благодаря партнерству с «СИЛА Юнион», разработчиком функционального, гибкого в адаптации к внутренним стандартам крупных компаний ПО, мы сможем провести миграцию на импортонезависимое решение для обеспечения эффективности бизнеса наших заказчиков».

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