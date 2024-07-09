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Семья, любовь и «Госуслуги»: почти все заявления в загс подаются онлайн

С начала 2024 г. на «Госуслугах» подали уже 337 тыс. заявлений о заключении брака. Это 2/3 всех поданных за это время заявок. Популярность сервиса среди молодоженов постоянно растет. В 2023 г. онлайн было подано более 86% заявлений. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Оформить заявление можно за несколько минут, затем останется только прийти в загс в выбранный день. Рекорд принадлежит паре из Марий Эл, они заполнили форму на «Госуслугах» всего за 1 минуту 42 секунды.

Где чаще всего женятся с «Госуслугами»: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область.

Средний возраст тех, кто вступает в брак с помощью онлайн-сервиса — 30 лет. Заявление чаще подают женщины, но мужчины в свою очередь чаще оплачивают госпошлину.

Какие загсы на «Госуслугах» выбирают чаще всего: Дворец бракосочетания №4 в Москве; Дворец бракосочетания №1 в Москве; Таганский отдел ЗАГС в Москве; Дворец бракосочетания №2 в Санкт-Петербурге; Дворец бракосочетания №5 в Москве.

Больше всего свадеб в 2024 г. запланировано на июль: самые популярные даты регистрации брака с 2024 г. — 23, 24 и 26 июля.

Сервис разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

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