«Самолет» вывел на внешний рынок свою HR-платформу Team by Samolet, аналог западных систем на базе SAP/Oracle

Девелопер «Самолет» вывел собственную HR-платформу Team by Samolet на внешний рынок. Запуск пилота состоялся во второй половине июня 2024 г., для тестирования платформы были приглашены HR-команды нескольких крупных компаний, среди которых S7, «Северсталь», НМЛК, «Вкусвилл», «Ростелеком» и др. Ключевой отличительной чертой Team by Samolet является реализация принципа сквозного управления персоналом, которая была главным достоинством западных систем Oracle HCM/SAP Success Factors. Об этом CNews сообщили представители ГК «Самолет».

На платформе Team by Samolet полностью реализованы основные HR-процессы: рекрутинг, оформление, адаптация, обучение, развитие, управление вознаграждениями, оценка, кадровые сервисы, аналитика, внутренние коммуникации и др. Там есть и личный кабинет сотрудника, где он может создавать и отслеживать заявки при взаимодействии с HR, и модуль для работы руководителя. В рамках платформы была создана система управления и моделирования структурой штатного расписания, которая позволяет руководителям в гибком формате управлять своим штатом, при этом все операции автоматически отражаются в учете. Отдельно стоит отметить, что Team by Samolet учитывает все требования российского законодательства, в частности в области кадрового делопроизводства и ежегодного планирования отпусков. При этом продукт сделан максимально гибким, чтобы можно было легко его настраивать под специфику HR-процессов любой отрасли.

Платформа Team by Samolet имеет модульную структуру, в которой каждый элемент отвечает за отдельный HR-процесс. Модули можно комбинировать в разных вариациях не только под задачи конкретной организации, но и под специфику ее процессов, поэтому платформа подходит для компаний разного масштаба и разного уровня зрелости бизнес-функций. Team by Samolet подходит и для крупных компаний, она изначально создавалась для работы на больших объемах данных с миллионами записей о сотрудниках и в условиях значительного числа одновременных подключений.

В HR-платформе Team by Samolet используются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют, например, проводить оценку прогнозов оттока персонала, а ChatGPT дает возможность сотрудникам экономить время на поиск информации и составление стандартных текстов.

«На платформе реализован весь классический HR-цикл. Team by Samolet – это платформа по управлению всем клиентским путем сотрудников, при ее создании изначально фокус делался на Employee Journey Map, чтобы получился единый сквозной процесс. По сути, он охватывает все время пребывания сотрудника в компании – от отклика на вакансию до расставания. «Самолет» внедрил платформу в 2022 г., и опыт ее использования в периметре компании показывает, что она существенно позволяет оптимизировать ресурсы — помимо прямого повышения производительности в кадрах, подборе, документообороте свыше 20%, есть также косвенный эффект повышения производительности и вовлеченности сотрудников в разных функциях вследствие уменьшения количества затрачиваемого времени у сотрудников на свои запросы, поиск информации и так далее. У нас сейчас идет пилотный проект с HR-службами ведущих компаний, через два месяца мы планируем собрать обратную связь по продукту, но уже сейчас мы видим большой интерес к решению, потому что на сегодняшний день на рынке мы предлагаем сквозную платформу, комплексное решение, которую может использовать не только кадровик, но и сотрудник и руководитель. У нас реализуются такие продукты в рамках платформы как Подбор, с возможностью оценки кандидатов по профилю и выбора самого подходящего на вакансию; Управление эффективностью, с возможностью смотреть производительность и результативность каждого сотрудника, функции и другие, включая бек-офис; Управление перфоманс-циклом, с возможностью целеполагания и оценки результатов», — сказала Александра Горчакова, директор по организационному развитию группы «Самолет».

Разработка платформы началась в 2022 г., когда многие иностранные решения покинули отечественный рынок и появилась необходимость оперативно разработать адекватную замену ушедшим сервисам. Современного инструмента, соответствующего актуальным требованиям крупных компаний и привычным стандартам на тот момент представлено не было. Целью разработки Team by Samolet было создание единой технологической платформы, интегрированной с внешними и внутрикорпоративными системами, которая по функционалу соответствовала лучшим мировым практикам. Продукт адаптирован для работы с любого устройства, включая смартфоны и планшеты, так как имеет мобильную версию, доступен пользователям в режиме 24/7/365. Есть SaaS-версия и on-premise.