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RNT Group и Starfish24 стали партнерами в области автоматизации омниканальных продаж

RNT Group, российская технологическая компания, заключила соглашение о партнерстве со Starfish24, разработчиком одноименной OMS-платформы для автоматизации омниканальных продаж. Партнерство ориентировано на автоматизацию процессов коммуникации с клиентами для ритейл-компаний. По данным вендора использование решения позволяет увеличить частоту покупок до 30% и снизить количество несобранных заказов и брошенных корзин — до 50%.

Starfish24 относится к классу OMS-систем (Order Management System) и предлагает единый инструмент управления заказами — от момента оформления до передачи покупателю. Платформа состоит из нескольких независимых блоков, которые помогают выстраивать и контролировать логику обработки заказов с учетом особенностей бизнеса ритейлера. Функционал включает отслеживание наличия товаров у ритейлера, управление каналами продаж (сайт, мобильное приложение, call-центр, мессенджеры, маркетплейсы), подбор оптимальных тарифов для доставки, оценку эффективности всей цепочки заказа и управление логистическими цепочками на основе геоданных. Платформа уже интегрирована с системами ведущих транспортных компаний, ключевыми маркетплейсами и мессенджерами. Кроме того, микросервисная архитектура и открытый API позволяют адаптировать решение под любые задачи и быстро подключать новые интеграции и сервисы. Starfish24 входит в реестр отечественного ПО и может служить заменой западным решениям, например SAP CC/Hybris.

RNT Group работает с клиентами из ритейл-сектора более 15 лет и реализовала более 2000 проектов для российских и зарубежных заказчиков. Компания разрабатывает бизнес-стратегии и технологические решения для перехода к полной омниканальности, укрепления лояльности клиентов и снижения издержек на различных уровнях. Starfish24 станет новым инструментом в области автоматизации омниканальных продаж в портфеле RNT Group. Компания планирует использовать платформу в проектах по оптимизации клиентского пути, увеличения конверсии и сокращения затрат ритейл-компаний.

«Ритейл и e-commerce являются одним из приоритетных бизнес-направлений в портфеле RNT Group. Мы высоко ценим наших клиентов и обеспечиваем умную цифровизацию бизнеса с помощью передовых технологий. Starfish24 разработана на технологиях, применяемых для enterprise-проектов, учитывает требования к доступности и масштабируемости кода и уже обладает готовыми интеграциями с популярными сервисами. Мы уверены, что решение усилит наш продуктовый портфель для ритейл-компаний», — сказал Роман Соколов, руководитель бизнес-направления ритейл RNT Group.

«Омниканальность в ритейле сегодня не просто тренд, а необходимость. Покупатели привыкли, что товары доступны к заказу 24/7 любым удобным для них способом, поэтому розничный бизнес должен сохранять гибкость и адаптивность в любых условиях. Вместе с RNT Group мы будем помогать российским ритейлерам превосходить ожидания клиентов и расширять воронку продаж на всех этапах» — отметил Артем Спорыхин, генеральный директор, Starfish24.

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