«Первый Мясокомбинат» на 20% ускорил обработку заказов с помощью «1С:Документооборот»

Специалисты «1С-КПД» автоматизировали работу с документами в компании «Первый Мясокомбинат» (Нижний Новгород). Проект стал составной частью программы оптимизации бизнес-процессов на предприятии накануне масштабного расширения производства.

С помощью системы «1С:Документооборот Корп», интегрированной с «1С:ERP», удалось на 20% ускорить согласование договоров и других документов, обработку клиентских заказов, подготовку управленческой и регламентной отчетности. На 20% снизились затраты на оформление и хранение документов. Адаптация «1С:Документооборот Корп» к отраслевым требованиям позволила инновационным командам предприятия более быстро и эффективно выводить на рынок новые продукты в условиях жесткой конкуренции.

«Первый Мясокомбинат» – предприятие по выпуску колбасных изделий и мясных деликатесов из натурального охлажденного сырья. Предприятие вышло на пищевой рынок в 2012 г. Сегодня «Первый Мясокомбинат» продает свою продукцию в 28 регионах России и планирует дальнейшую экспансию. Осенью 2024 г. на предприятии стартует создание новой промышленной площадки, оснащенной самым современным оборудованием. С ее вводом производственные мощности удвоятся.

«Первый Мясокомбинат» уже несколько лет использует для управления ресурсами «1С:ERP» и MES-систему. При этом работа с документами не была автоматизирована.

В среднем на предприятии создается до 1 тыс. новых документов в месяц: договоры, служебные записки, авансовые отчеты, документы о вводе нового продукта. Часть из них проходила согласование в бумажном виде, часть – по электронной почте. Это заставляло сотрудников тратить много времени на поиск оригиналов, выявление устаревших копий, сопоставление найденных документов с запросами руководства, коллег, контрагентов и т. д. Было сложно контролировать согласование: никто никогда не мог быть уверен, на каком этапе согласования находится документ. Не было унифицированного регламента, кто и в каком порядке визирует документы разного типа. Отсутствовала возможность использовать для подтверждения документа электронную подпись. Все это приводило к замедлению бизнес-процессов и ошибкам в производстве, маркетинге, продажах и других службах, а также повышало риски в области информационной безопасности.

Еще одна важная для предприятия задача была связана с поддержкой инноваций. В высококонкурентной среде сложно удивить потребителя, но «Первый Мясокомбинат» постоянно ищет новые вкусы и варианты упаковки продуктов. Каждый месяц предприятие предлагает от 2 до 5 новых позиций в ассортименте. Однако из-за сложностей в обработке и согласовании документов процесс вывода на рынок новых продуктов требовал слишком много времени и ресурсов.

Чтобы ускорить реакцию предприятия на изменения и оптимизировать его работу, было решено обеспечить единый подход к работе с документами, перевести их в электронный вид и автоматизировать их обработку на протяжении всего жизненного цикла.

Для решения этой задачи была выбрана система «1С:Документооборот Корп». Партнером по внедрению стала компания «1С-КПД».

В ходе проекта было автоматизировано 100 рабочих мест во всех подразделениях предприятия – от бухгалтерии, коммерческого отдела и отдела маркетинга до технологической службы и производства. Выполнена интеграция системы с «1С:ERP».

По результатам проекта обеспечено централизованное хранение всех видов документов в электронном виде: входящих, исходящих, приказов, распоряжений, служебных записок, договоров, актов, протоколов и т. д. Настроены оптимальные маршруты обработки, согласования, утверждения документов по унифицированным и понятным для сотрудников правилам. Теперь поиск любого объекта занимает от 1 до 5 секунд вместо многих минут или часов. Потеря и порча документов, отправка клиентам устаревших копий исключены. Интеграция с «1С:Документооборот» обеспечила доступ к его возможностям для всех пользователей системы 1С:ERP. Сроки обработки документов на предприятии сократились, это ускорило принятие решений и заключение договоров с клиентами и партнерами, в среднем, на 20%. Более систематизированной и оперативной стала работа со служебными записками на выдачу денежных средств, авансовой отчетностью, входящей, исходящей корреспонденцией и т. д. Чтобы оптимизировать и ускорить процесс вывода на рынок новой продукции, команда внедренцев по просьбе заказчика создала в «1С:Документооборот Корп» новый документ, в котором собирается вся информация о новинке: ингредиенты, рецептура, особенности производства, себестоимость и т. д. Это значительно упрощает командное взаимодействие и ускоряет процесс разработки продукта и начало его производства. Переход с бумажного на электронный документооборот позволил предприятию в первый же месяц на 20% сократить расходы на бумагу, канцелярские товары, оргтехнику. В перспективе 2−3 лет дальнейший перевод всех видов документов обеспечит экономию 80% таких расходов.

Управляющий «Первого Мясокомбината» Максим Плеханов сказал: «У нашего предприятия большие планы и амбиции. И моя задача как руководителя – чтобы каждый сотрудник реализовал свой потенциал и все службы работали как единый организм. Без цифровизации, более эффективной работы с данными и документами, этого добиться невозможно. Благодаря системе «1С:Документооборот Корп» нам удалось снизить операционные риски, сократить количество ошибок и несогласованных действий между структурными подразделениями, выросла дисциплина. И самое важное: ускорение движения документов ускорило работу предприятия в целом. Однозначно могу рекомендовать это решение коллегам».