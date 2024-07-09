Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж телевизоров на рынке России на 58% в I полугодии

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала статистику продаж телевизоров на российском рынке в I полугодии 2024 г. По предварительным данным за шесть месяцев рост продаж составил +58% в денежном и +32% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Всего россияне купили пять млн телевизоров на общую сумму 145 млрд руб. В топ-5 брендов в денежном и штучном выражении входят устройства компаний Haier, Samsung, Xiaomi, LG и Hisense.

При этом жители России отдают предпочтение моделям с большей диагональю. На первом месте устройства с диагональю больше 65 дюймов, они занимают 24% от всех продаж на рынке. На втором месте гаджеты с диагональю от 56 до 64 дюймов (22%), а замыкают тройку ТВ с диагональю от 45 до 55 дюймов (15,5%).

Также россияне активно интересуются и телевизорами отечественных производителей. В топ-3 в количественном выражении входят устройства компаний «Сбер», «Яндекс» и «Витязь».

Руководитель департамента «Кино и звук» группы «М.Видео-Эльдорадо» Николай Семенов: «Рост продаж телевизоров обусловлен сразу несколькими факторами. Во-первых, производители ТВ активно внедряют в свои модели функции ИИ и голосовых ассистентов – это повышает удобство использования устройств. Во-вторых, жители РФ активно переходят на гаджеты с большими диагоналями и повышенной четкости – вплоть до 8к. Просмотр контента на них гораздо более удобен, чем на более компактных устройствах. Кроме того, большинство современных фильмов появляется в онлайн-кинотеатрах практически сразу или даже одновременно с релизом в кинотеатрах. Все эти факторы в совокупности позитивно влияют на рост рынка телевизоров в России».