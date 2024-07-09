Directum HR Pro в «Европлане»: более 95% сотрудников компании перешли на КЭДО

К системе кадрового электронного документооборота (КЭДО) в «Европлане» подключились более 2750 сотрудников компании. Таким образом, более 95% работников взаимодействуют с компанией в цифровой среде. Кадровый электронный документооборот был внедрен с 2023 г. с помощью системы Directum HR Pro. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Новое цифровое решение позволило перевести в цифру кадровые процессы ознакомления сотрудников с приказами, дополнительными соглашениями и локальными нормативными актами, а также сократить время на подписание документов в 10 раз. Теперь вместо 10 минут сотрудники компании подписывают документы менее чем за 10 секунд, включая передачу оригинала подписанного документа и его архивацию.

Благодаря HR-цифровизации «Европлану» удалось оптимизировать ресурсы — экономия трудозатрат кадровых специалистов компании уже составляет около 50 человеко-часов ежемесячно. Сопоставимая экономия достигнута и в других функциях, которые затрагивает кадровое делопроизводство. Кроме того, за 2023 г. «Европлан» сэкономил 5,5 тыс. листов бумаги, а это более трех деревьев, которые продолжают расти.

«Европлан старается предлагать удобный сервис не только для своих клиентов, но и для сотрудников. Мы видим, что цифровизация HR-процессов позволяет улучшить эффективность и скорость принятия кадровых решений, а также повысить профессиональный уровень тех, кто работает в новых условиях», — сказала Анаит Говорина, директор департамента по работе с персоналом компании «Европлан».

«Цифровые процессы управления персоналом стали неотъемлемой частью успешного бизнеса, поскольку традиционные методы уже не могут удовлетворить растущие потребности компаний. Благодаря системам КЭДО рутинные и затратные кадровые процессы трансформируются в более быстрые и понятные для участников. В результате компания сокращает операционные издержки и одновременно повышает лояльность работников», — отметил Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro.

В ближайших планах «Европлана» — полная цифровизация всех кадровых процессов, а также планомерный переход на безбумажные технологии в административно-хозяйственной, финансовой, юридической и других сферах.