«Авито»: каждый второй родитель хочет, чтобы его ребенок занялся программированием

Топ самых популярных занятий, куда родители хотели бы записать своих детей, возглавили программирование, робототехника и курсы по искусственному интеллекту. При этом большинство детей (59%) уже посещают различные кружки. Родители в основном тратят на одно занятие до 1 тыс. руб., и еще до 5 тыс. руб. в год уходит на инвентарь. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Специалисты «Авито Товаров» опросили россиян и узнали, какие дополнительные занятия выбирают для детей, сколько в среднем уходит на оплату кружков и как делают выбор.

Около 52% россиян хотели бы записать своего ребенка на обучение программированию. Еще 36% выбрали бы робототехнику, 30% — курсы по изучению искусственного интеллекта. а 20% — конный спорт. Видеоблогинг не так популярен у родителей: его предпочли бы для ребенка 13% респондентов. Есть и те, кто выбрали бы картинг, мультипликацию, ювелирное дело и моделинг.

В общей сложности почти две трети (59%) детей уже посещают различные кружки, рассказали «Авито» их родители. В основном (57%) это спортивные секции — футбол, хоккей и другие виды спорта. У 37% дети ходят на творческие занятия — рисование, поделки, пение, театральное искусство. Треть (30%) водят своих детей на танцы, 17% — в музыкальную школу, а 22% — на научные или технические кружки — робототехнику, программирование, биологию и прочие. Иностранные языки факультативно изучают дети всего 11% опрошенных. Также некоторые родители водят своих малышей к логопедам и нейропсихологам. При этом 33% опрошенных только планируют записать ребенка на какие-нибудь занятия.

По данным «Авито Услуг», на фоне развития креативной индустрии россияне стали чаще записывать своих детей на творческие занятия — за последний год спрос на такие услуги от специалистов вырос на четверть (23%). Вместе с тем сегодня востребованы такие области, как моушен-, гейм-, UX-, продакт- и веб-дизайн — россияне стали на 39% чаще, чем годом ранее, отдавать своих детей на дополнительные занятия по созданию различных дизайнов.

Чтобы развивать мелкую моторику и формировать творческое мышление у детей, родители стали вдвое чаще (+45%) искать специалистов по рукоделию на платформе.

Главная причина выбора определенного кружка (63% ответов) — интерес ребенка. Еще 55% делают выбор в пользу секции, которая способствует физическому развитию, 34% — интеллектуальному. 32% считают, что дополнительные занятия помогают ребенку социализироваться, а 24% — что дают перспективы в дальнейшей реализации ребенка в профессии.

Примечательно, что четверть (26%) детей посещают занятия бесплатно. Большинству (36%) занятие обходится в сумму от 500 до 1 тыс. руб. 21% отдают за посещение от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб., от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. платят 11%, дороже 5 тыс. руб. занятие у 7% россиян, из них 2% отдают больше 10 тыс. руб. за одно посещение (столько могут обходиться индивидуальные занятия с тренерами и педагогами уникальной квалификации).

На инвентарь и материалы для кружков большинство (37%) тратят до 5 тыс. руб. в год, 27% — от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., 18% — от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб., а больше 30 тыс. руб. — 12% россиян.