ВМК МГУ выпустил специалистов по искусственному интеллекту

На факультете ВМК МГУ состоялось торжественное вручение сертификатов выпускникам академической программы «Искусственный интеллект», которые демонстрируют высокие достижения и востребованность на рынке труда. В 2024 г. ВМК МГУ выпустил 16 дипломированных специалистов по программе «Искусственный интеллект». Об этом CNews сообщили представители МГУ.

По словам Василия Фомичева, заместителя декана по научной работе ВМК МГУ, выпуск этого года демонстрирует высокие показатели, а тематика выпускных работ стала шире, охватив больше кафедр факультета.

Студенты, прошедшие полный трек программы, продемонстрировали не только знания и способности, но и упорство, так как им приходилось дополнительно слушать спецкурсы на других кафедрах. Это позволило им получить знания в различных направлениях, которые сейчас включают в широкое понятие «искусственный интеллект». Большинство дипломных работ выпускников программы связано с научными исследованиями, которые ведут их научные руководители, специалисты в разных областях ИИ. Большая часть исследований направлена на обработку изображений, решая как прикладные задачи в области медицины и биологии, так и фундаментальные задачи развития алгоритмов обработки изображений. В этом году также появились работы по групповому поведению и роевому интеллекту.

«Наши студенты проявили себя не только как отличные теоретики, но и как практики, готовые решать реальные задачи, – отметил Василий Фомичев. – Мы видим, как они участвуют в проектах лабораторий и ведут исследования под руководством ведущих специалистов, что помогает им развиваться в профессии».

Никита Дроздов, один из выпускников программы, отмечает, что вся программа целиком является для него одним большим ценным опытом. Он планирует стать исследователем в области искусственного интеллекта и уже готовится к поступлению в магистратуру.

«Обязательно попробуйте пройти эту программу. Даже если не получится закрыть то количество курсов, которое нужно для сертификата, вы все равно прослушаете отличные курсы», – Дроздов.

Программа дала Дроздову базу по искусственному интеллекту и его конкретным приложениям, таким как компьютерное зрение (CV), обработка естественного языка (NLP) и рекомендательные системы (RecSys). Особенно он выделяет курсы «Нейронные сети для обработки изображений» и «Вариационные методы обработки изображений», которые были для него самыми интересными и полезными.

Сергей Загайнов, еще один выпускник программы, отмечает, что программа дала ему глубокие знания и навыки, которые он сможет применять в своей профессиональной деятельности.

«Программа помогла мне разобраться в устройстве нейронных сетей и подготовила к работе в области ИИ, – сказал Сергей. – Будущим студентам я бы посоветовал быть настойчивыми и не бояться сложных задач. Эта программа даст вам ценные знания и навыки, которые пригодятся в вашей карьере».

Дмитрий Кнорре рассказывает о своих самых интересных курсах на программе: «Самым интересным был курс по нейронным методам для численного решения дифференциальных уравнений, так как эта тема связана с интересующей меня темой нейронных сетей, учитывающих физическую информацию. На втором курсе мне очень понравился курс по сжатию медиаданных от Д. С. Ватолина, так как в рамках данного курса отлично рассказывается о современных трендах в ИT», – сказал Дмитрий.

Декан ВМК МГУ Игорь Соколов отметил, что программа предоставляет студентам доступ к суперкомпьютеру «МГУ 270», что является важным нововведением.

«Главное нововведение — доступ к суперкомпьютеру «МГУ 270», инструменту ИИ мирового уровня. Этот ресурс значительно расширяет возможности наших студентов, позволяя им работать с большими данными и сложными моделями. Это уникальная возможность для студентов получить опыт работы с передовыми технологиями и проводить исследования на мировом уровне», - сказал Игорь Соколов.

Сейчас на рынке нужны специалисты по всем областям, которые условно включены в направление ИИ. Это и общие методы анализа данных, машинное обучение, глубокое обучение (нейронные сети), различные задачи, связанные с анализом изображений, с анализом текстовой информации, с большими языковыми моделями, различные задачи интеллектуальной робототехники и т.п.

Крайне востребованы специалисты, которые знакомы с несколькими направлениями, понимают взаимосвязь между ними, обладают глубокими теоретическими знаниями, которые позволяют им не только успешно решать прикладные задачи на основе современных подходов, но и совершенствовать эти подходы, создавать новые методы решения задач, определять новые тренды в развитии технологий ИИ.

«Факультет ВМК предоставляет своим студентам все возможности для того, чтобы стать высококвалифицированными специалистами в области ИИ, стать исследователями в перспективных проектах, определять будущее технологий ИИ, – отметил Василий Фомичев. – Академическая программа призвана помочь студентам выбрать наиболее интересные, продвинутые курсы, выбрать свой индивидуальный путь подготовки. Нашим будущим выпускникам я бы пожелал упорства в освоении не простых, но интересных курсов программы, найти свое направление для исследований, стать в нем одним из лидеров. Успешной и интересной карьеры!».