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TPV CIS и S3: В России начались продажи батареек Philips

Компания TPV CIS, обладающая правами лицензиата бренда Philips в категории теле- аудиотехники и аксессуаров, запустила официальные продажи батареек Philips на территории России и СНГ на базе федерального дистрибьютора S3. Об этом CNews сообщили представители TPV CIS.

Компания S3 имеет большой опыт в дистрибуции и будет распространять батарейки Philips по всей территории России и СНГ. Это партнерство гарантирует доступность батареек Philips и удовлетворит растущий спрос на качественные элементы питания.

Батарейки Philips зарекомендовали себя в мире на высоком уровне благодаря надежности и долговечности работы. Ассортимент ввозимых в Россию элементов питания достаточно широк. Пользователи смогут подобрать батарейки для различных устройств — от пультов дистанционного управления до цифровых камер и любых других электронных гаджетов.

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TPV CIS и S3: В России начались продажи батареек Philips

«Запуск продаж батареек Philips в России и СНГ через компанию S3 гарантирует покупателям доступ к высококачественному продукту через надежную и проверенную сеть дистрибуции», — сказал представитель компании TPV CIS.

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