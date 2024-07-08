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«СКБ Контур» и «Уральский горнопромышленный холдинг» стали стратегическими партнерами ​

​«СКБ Контур» и «Уральский горнопромышленный холдинг» договорились о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

В рамках соглашения партнеры будут заниматься модернизацией бизнес-процессов современными информационными и коммуникационными технологиями, реализовывать совместные проекты в этой области.

«СКБ Контур» и «Уральский горнопромышленный холдинг» планируют проведение совместных форумов, семинаров и других мероприятий, которые связаны с разработкой и использований цифровых решений.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Старт сотрудничества «Контура» и Уральского горнопромышленного холдинга станет еще одним источником, который позволит повысить уровень цифровизации производства, сокращению издержек и оперативному внедрению инновационных ИT-решений. Уверен, совместные проекты позволяют и Контуру, и крупному промышленному холдингу решать амбициозные задачи широкого профиля, обеспечивая высокий уровень взаимодействия с нашими клиентами».

Николай Калугин, генеральный директор «Уральского горнопромышленного холдинга»: «Мы внедряем современные цифровые решения в производственные и организационные процессы для того, чтобы повысить их эффективность, прозрачность и прогнозируемость. В условиях расширения производственной и сбытовой географии, активного развития, связанного с дифференциацией активов, очень важно использовать такие цифровые решения, которые позволяют синхронизировать эти процессы. Надеюсь, текущее соглашение станет основой для новых достижений».

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