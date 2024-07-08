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Сбербанк в партнерстве с Торгово-промышленной палатой России выпустил платежный стикер для семейных предпринимателей

В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля, Сбербанк выпустил лимитированный тираж платежного стикера для бесконтактной оплаты. Его дизайн разработали вместе с командой Торгово-промышленной палаты России (ТПП). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стикеры стали частью масштабного федерального проекта ТПП «Семейные компании России», который помогает развивать семейное предпринимательство в России. Такие стикеры предназначены для тех, кто ведёт бизнес всей семьёй. По данным ТПП, в России более 70% всех малых и средних компаний ― это семейный бизнес.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «"Сбер" поддерживает развитие семейного предпринимательства в России. Мы объединяем усилия с ведущими государственными институтами и компаниями, создаём удобные и выгодные сервисы для успешного ведения бизнеса. В год семьи вместе с Торгово-промышленной палатой мы запускаем лимитированную серию платёжных стикеров для наших клиентов, которые ведут семейный бизнес».

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Сбербанк в партнерстве с Торгово-промышленной палатой России выпустил платежный стикер для семейных предпринимателей

Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты: «Наш проект “Семейные компании России” продолжает исторические традиции семейного предпринимательства, сохраняя преемственность поколений и приумножая накопленный опыт. Мы уверены в том, что активное взаимодействие родителей и детей в рамках общего дела стимулирует финансовую независимость и самостоятельность семей, в том числе многодетных, и формирует прочную экономическую основу регионов и нашей страны».

Платежный стикер позволяет не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах. Его можно привязать к платежному счету «СберКарты», которой клиент уже пользуется, или к новому платежному счету — в таком случае стикер будет отображаться как новая карта.

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