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Росбанк совместно с GlowByte проанализировал процесс открытия зарплатных счетов с помощью технологии Process Mining 

Росбанк совместно с ИТ-партнером GlowByte проанализировал процесс открытия зарплатных счетов с помощью функционального модуля Process Mining аналитической системы Proceset. Технологическое решение позволило найти потенциал к оптимизации процесса на 32%. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Process Mining – технология, которая на основе данных из информационных систем компании способна «реконструировать» реальное выполнение корпоративных бизнес-процессов, проконтролировать качество их выполнения, найти все «узкие места» и отклонения. Анализ позволяет определить, какие шаги снижают эффективность, какие приводят к дополнительным расходам, а какие – к зацикливанию процесса. Также алгоритмы помогают выявить основные причины отклонений и события, ухудшающие производительность.

Процесс открытия зарплатных счетов имеет потенциал к автоматизации большинства ручных действий. Аналитикам GlowByte нужно было понять, сколько времени занимает каждое ручное действие, чтобы приоритизировать автоматизации. По системным логам специалистам удалось восстановить рабочий день сотрудника Операционного блока, а благодаря полученным данным – оценить трудоемкость его задач. Эти значения в несколько раз превышали замеры, которые проводились с секундомером, так как отражали реальную жизнь, а не «гонку под секундомер».

Ирина Пашкова, руководитель практики Process Intelligence: «Если вам кажется, что 10% оптимизации процесса вы сможете обнаружить методом «пристального взгляда», то, скорее всего, потенциал неэффективности составляет 20-40%. Но чтобы его найти, нужны специальные инструменты – Process Mining & Task Mining».

Елена Финогенова, директор по операционной деятельности Росбанка: «По итогам участия в пилотном проекте при поддержке GlowByte мы пришли к выводу о целесообразности использования технологии Process Mining в регулярной операционной деятельности. На практике мы убедились в том, что подобные технологии позволяют достичь ощутимых экономических эффектов».

Внедрив технологии Process Mining и Task Mining, Росбанк также провел обучение сотрудников, создал внутренний центр компетенций и планирует развивать данное направление оптимизации процессов.

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