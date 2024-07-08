Резиденты «Сколково» внедрят роботов в российскую промышленность

Группа компаний «ВестЛинк» и компания «Промобот», резиденты «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство предполагает внедрение отечественных роботов в российскую промышленность, что позволит приблизить выполнение задачи Минпромторга по вводу в эксплуатацию 90 тыс. роботов к 2030 г. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В рамках соглашения компании будут содействовать в продвижении и внедрении в российскую промышленность отечественных роботов Promobot M13, производимых компанией «Промобот». Экспертиза «ВестЛинк» в области разработки аналитических систем и систем управления эффективностью на предприятии комплементарна задаче продвижения роботизированных систем.

Шестиосевой коллаборативный манипулятор под названием Promobot M13 спроектирован для выполнения задач упаковки, сварки, сборки, подъема, перемещения деталей весом до 13 кг и других операций. В состав Promobot M13 входят три конструктивных блока: манипулятор, блок управления, пульт управления. По задумке разработчиков, это позволит обеспечить быструю настройку и внедрение решения без навыков программирования и сложной настройки.

«Мы рады объявить о подписании соглашения с компанией «Промобот» о внедрении отечественных роботов в российскую промышленность. Этот шаг позволит укрепить наше партнерство и сделать значительный вклад в развитие отечественных технологий. Мы уверены, что благодаря совместным усилиям удастся создать инновационные решения и повысить эффективность производства через интеграцию нашего решения Linkage с системами АСУТП и MES», – отметил президент АО «Группа компаний «ВестЛинк» Константин Козерог.

Совместная деятельность компаний будет направлена на увеличение объемов реализации роботизированных и автоматизированных решений, а также на загрузку производственных линий компании «Промобот». Благодаря этому получится достигнуть объема производства робототехники в размере 5000 единиц в год.

«В последнее время несколько зарубежных компаний, специализирующихся на поставке промышленных манипуляторов, покинули российский рынок. Это открыло перед нами дверь для запуска производства индустриальных решений. Важную роль в этом процессе сыграло Министерство промышленности и торговли России, которое оказало поддержку нашему проекту. В ближайшие месяцы мы планируем осуществить несколько проектов на предприятиях пищевой промышленности, металлургии и даже в сфере образования. Мы рады, что отечественные производители робототехники получили такой шанс на развитие», – отметил генеральный директор компании «Промобот» Максим Чугунов.