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Резидент «Сколково» и группа «Голос» построят совместное предприятие по реализации проектов для умных домов

Группа компаний inSmart (ООО «Инсмартавтоматика»), резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), и девелоперская компаний Южного Урала группа «Голос» планируют создать совместное предприятие для реализации проектов «Умные дома и города». Бюджет проекта составит около 200 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Совместное предприятие «Голос.Инсмарт» будет осуществлять разработку, производство аппаратно-программных комплексов и внедрение единой информационной системы для управления жилыми комплексами.

Юрий Сапрыкин, заместитель председателя правления по региональному развитию, главный управляющий директор фонда «Сколково»: «Решения для рынка девелопмента, производимые отечественными разработчиками и нашими резидентами “Сколково”, образуют на сегодняшний день новую экосистему умных домов. Данный проект станет прорывом в прикладной приборостроительной отрасли и ИТ-сфере, что выведет регион в лидеры по производству отечественных систем для умных домов и городов. Отдельно отмечу форму, выбранную для развития сотрудничества: совместное предприятие позволит максимизировать эффекты синергии как для застройщика, так и для технологического стартапа».

Ключевая цель постройки предприятия «Голос.Инсмарт» состоит в реализации проекта по созданию уникального, «коробочного», автономного, отечественного решения для застройщиков и управляющих компаний. Девелоперский проект объединит набор сервисов по взаимодействию с окружающей средой как для жителей и гостей жилого комплекса, так и для управляющей компании. Более того, система сможет легко масштабироваться в плане расширения функционала, отвечая на возникающие потребности пользователя.

В рамках данного проекта в Челябинской области планируется выпуск приборов для умных домов: интеллектуальное беспроводное освещение (в том числе городское), умные интерактивные зеркала для общественных пространств, системы управления микроклиматом в доме, виртуальный консьерж, системы безопасности и многое другое. Ожидается и создание высокотехнологичных рабочих мест для будущих специалистов, которые будут работать на объекте «Голос.Инсмарт».

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