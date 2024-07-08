МТС добавила скоростей в Ковдорском районе

МТС завершила очередной этап модернизации сети мобильной связи в Ковдорском районе Мурманской области. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в населенных пунктах выросла на 30%, а также увеличилась территория покрытия сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС провела рефарминг и модернизировала базовые станций в диапазоне 900 МГц в Ковдорском районе, увеличив емкость и пропускную способность сети. Жители поселка Лейпи впервые получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС. Также стабильное покрытие LTE появилось на автомобильной дороге Пиренга - Ковдор.

Благодаря проведенным работам более 16 тыс. жителей района смогут пользоваться мобильным интернетом МТС на высоких скоростях: наслаждаться просмотром любимых фильмов и сериалов, получать социальные и финансовые услуги онлайн, обмениваться тяжелыми файлами, играть в онлайн-игры, использовать сервисы видеосвязи, проходить обучающие программы и всегда быть на связи с близкими. Усиление сети 4G также расширяет для жителей района доступ к VoLTE — технологии голосовой связи, которая позволяет одновременно разговаривать по смартфону и продолжать интернет-сессию, загружая файлы.

«Рефарминг позволяет при минимальных затратах в короткие сроки значительно улучшать качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром. В результате такой «перенастройки» в Ковдоре и других малых населенных пунктах района увеличилась скорость мобильного интернета в среднем на 30 процентов. Качественная мобильная связь не только обеспечивает цифровой комфорт нашим абонентам, но и открывает возможности для внедрения различных цифровых технологий для бизнеса», – сказала директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.