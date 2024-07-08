ГК Softline интегрировала платформу NBT в экосистему Softline Universe

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, подписала соглашение о партнерстве с компанией «Норбит». Теперь платформа NBT, разработанная «Норбит», доступна в экосистеме Softline Universe. Она дополнит имеющиеся средства разработки и управления процессами и позволит средним и крупным компаниям эффективнее проектировать оптимальные настройки внутренних систем. Включение платформы NBT в экосистему Softline Universe соответствует стратегии ГК Softline по развитию портфеля импортонезависимых продуктов и услуг для цифровой трансформации российских компаний.

В рамках Softline Universe пользователи могут приобрести по подписке полный спектр необходимых бизнесу ИТ-решений: цифровые сервисы, прикладное и инфраструктурное ПО, аппаратные ресурсы. Комбинации систем от разных вендоров заранее настроены, протестированы и тесно интегрированы друг с другом, а также проверены с точки зрения безопасности данных.

NBT – флагманская no-code-платформа «Норбит», она подходит для автоматизации закупок и омниканального взаимодействия с поставщиками, управления договорами, ИТ-активами, обращениями, HR. Продукты на ее базе можно легко внедрить в контур существующей ERP, а также заменить с их помощью крупные модули.

Андрей Свиридов, архитектор бизнес-решений Softline Universe в ГК Softline, сказал: «Мы активно масштабируем возможности нашей экосистемы, постоянно включая в нее новые решения. Инструменты NBT востребованы рынком, поэтому нам важно было обеспечить к ним доступ. Опираясь на накопленные компетенции вендора и более чем двадцатилетнюю проектную историю самой платформы, мы сможем создать ощутимую бизнес-ценность для заказчиков».

Светлана Костина, директор по развитию бизнеса компании «Норбит», сказала: «Партнерские продажи являются приоритетным направлением для развития платформы NBT. Они позволяют разработчикам сосредоточиться на улучшениях и доработках существующего функционала, а компании в целом – зарабатывать на лицензиях, расширять присутствие и укреплять конкурентоспособность. Экосистема Softline Universe – прекрасная возможность стать еще ближе к клиентам, предложив им удобный вариант взаимодействия по принципу ”единого окна”».