Эксперты системы мониторинга «Пульт» подтвердили ее совместимость со средой виртуализации zVirt

В «Лаборатории Числитель» провели исследования совместимости системы мониторинга «Пульт» 2.0 и среды виртуализации zVirt версий 4.0–4.1. Команда продукта «Пульт» подтвердила: программный стек работает корректно и позволит организовать полноценную виртуальную инфраструктуру с должным уровнем наблюдаемости. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель».

Специалисты «Лаборатории Числитель» проводили испытания как на собственном тестовом стенде, так и в реальных проектах. В ходе тестирования в системе «Пульт» был настроен сбор данных о хостах виртуализации, виртуальных машинах, дисках и доменах хранилища. Помимо этого, в процессе настройки специалисты оценили корректность собираемых ключевых метрик (CPU, память, дисковое пространство, общий статус, чтение, запись и задержки), а также их достаточность для закрытия потребностей по мониторингу платформы виртуализации.

Результаты тестирования подтвердили, что «Пульт» легко и корректно интегрируется с zVirt и позволяет собирать необходимые метрики без длительной ручной настройки или разработки запросов к API с нуля.

«Мониторинг виртуальной инфраструктуры — критически важная задача, которая позволяет обеспечивать работоспособность и высокую доступность не только виртуальной среды, но и информационных систем, которые работают на ее основе. Совместное использование продуктов “Пульт” и zVirt дает возможность как управлять виртуальными средами в реальном времени, так и оперативно предотвращать в них различные ошибки и угрозы», — сказал Дмитрий Унтила, руководитель направления «Пульт», «Лаборатория Числитель».

«Мы видим, что для компаний становятся все более значимыми не только функциональность самой системы виртуализации, но также удобство и функциональность ее встраивания в централизованные системы мониторинга. Система “Пульт” обладает широким спектром возможностей сбора данных о состоянии компонентов zVirt, а также понятным и привычным интерфейсом. Выбирая связку “Пульт” и zVirt, компании смогут получить функциональное решение, которое поможет противостоять растущим информационным рискам, и при этом не увеличить затраты на внедрение», — сказал Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств Orion soft.

«Пульт» — это система мониторинга от российской компании «Лаборатория Числитель», включенная в реестр отечественного ПО. Она разработана на базе популярной открытой платформы Zabbix, но ее функционал значительно дополнен и улучшен. Решение обладает полным функционалом Zabbix, включая сбор данных от инфраструктуры, обнаружение проблем, рассылку оповещений и готовые интеграции со множеством систем. Система мониторинга «Пульт» позволяет непосредственно «из коробки» использовать для хранения исторических данных СУБД ClickHouse, которая существенно повышает производительность системы и дает возможность настраивать мониторинг в крупных средах enterprise-уровня.

В состав поставки ПО «Пульт» включен доступ к расширенному репозиторию шаблонов мониторинга, в том числе уникальные шаблоны для отечественного оборудования и систем. Также в решении разработан собственный расширяемый модуль отчетности, позволяющий выгружать необходимые данные в форматах csv и pdf. В текущем релизе уже реализован ряд востребованных отчетов, таких как «Модель здоровья», «Выгрузка истории и трендов», «Прогнозирование для метрик», а также сводный отчет для руководства по системе за выбранный период. В следующих релизах данный перечень будет расширяться, а кроме того, появится возможность формирования отчета по расписанию с возможностью его отправки по электронной почте.

zVirt — защищенная среда виртуализации от компании Orion soft, входящая в реестр отечественного ПО и включающая в себя все необходимые функции для эффективного управления серверами и виртуальными машинами. Решение позволяет из единой консоли управлять серверами виртуализации, виртуальными машинами, хранилищами и другими объектами среды виртуализации. Оно работает как с классическими, так и с программно-определяемыми СХД, а также с сетями с использованием встроенных функций и интеграцией со сторонними решениями Secure Digital.