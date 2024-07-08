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Cybersteel увеличивает эффективность проектных закупок с помощью B2B-Center

Российский поставщик трубной продукции Cybersteel трансформирует свой закупочный процесс с помощью экспертизы и сервисов B2B-Center — торговой площадки в сегменте B2B, передовые рыночные практики и российское ПО для цифровых закупок. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Перед выходом на площадку Cybersteel проанализировала несколько российских ЭТП: провела реальные торги, сравнила объемы, количество действующих поставщиков, эффективность. И по совокупности таких параметров, как степень автоматизации, прозрачность процессов, уровень конкуренции в процедурах и качество клиентской поддержки выбрала B2B-Center.

По словам Анны Безменовой, руководителя службы закупок проектного офиса Cybersteel, сегодня компания получает существенный экономический эффект от работы на B2B-Center. «За последний год количество поставщиков, принимающих участие в наших закупках, выросло на 146%. Усилилась конкуренция по различным категориям закупок, доля высококонкурентных процедур — с пятью и более участниками — увеличилась на 78%. Улучшилась точечная работа по отдельным секторам и направлениям. Мы полностью ушли от ручной обработки коммерческих предложений», – сказала она.

«Cybersteel нацелена на повышение эффективности действующих поставщиков, поиск новых стратегических партнеров, автоматизацию малостоимостных закупок, цифровизацию, — отметил комплексный подход компании к управлению закупками Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center. — Это позволяет оперативно находить нестандартные решения, что особенно актуально в текущих рыночных условиях».

Актуальные закупки Cybersteel можно посмотреть на электронной площадке B2B-Center или на сайте компании в разделе «Поставщикам».

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