vStack внедрила SimpleOne B2B CRM

Компания vStack, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации корпоративного уровня, внедрила SimpleOne B2B CRM с целью автоматизации своих операций и улучшения бизнес-процессов. Внедрение системы позволило компании централизовать ключевые процессы в пределах одной CRM-системы, что привело к сокращению цикла сделки на 10%.

До внедрения CRM вся информация о клиентах и сделках vStack хранилась в онлайн-таблицах. С ростом компании процесс продажи стал сложнее, и у компании возникла необходимость в специализированном решении для управления консультационными B2B-продажами и отношениями с партнерами.

Основные критерии выбора решения включали: возможности для проведения детальной аналитики, удобные дашборды, стабильность решения, отзывчивость поставщика, удобный интерфейс и гибкость настройки. После анализа решений на рынке выбор остановился на российской системе SimpleOne B2B CRM.

Процесс внедрения SimpleOne B2B CRM занял один месяц. В новую систему было перенесено 600 контактов, более 300 компаний и 150 возможных сделок. Внедрение CRM позволило vStack автоматизировать ключевые процессы: сквозная аналитика по всем этапам продажи, отслеживание лидов и партнерских продаж, управление маркетинговыми кампаниями, использование методологий продаж.

«CRM позволяет нам применять методику СПИН и системно отслеживать цикл сделки. Мы стремимся сокращать его длительность и уже наблюдаем первые положительные результаты от внедрения системы — срок продажи уже сократился на 10%. В планах компании: организовать работу партнеров в единой цифровой среде и выстроить сквозную воронку продаж по всем сделкам в CRM-системе», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

vStack активно развивает партнёрские продажи, и в будущем CRM будет использоваться преимущественно для управления сделками от партнеров и построения аналитики. Команда SimpleOne активно поддерживает эти цели, создавая специализированные решения, включая партнёрский портал для самостоятельной регистрации сделок партнёрами.

«Наше решение CRM основано на ключевых мировых методологиях и лучших практиках организации работы отделов продаж и маркетинга в сегменте B2B. Решение адаптировано под схему продаж через партнеров и дистрибьюторов. Уверен, что компания vStack получила современный инструмент, который будет соответствовать всем растущим потребностям бизнеса», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.