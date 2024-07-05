В МТС стартовали продажи планшетов Huawei MatePad 11,5”S с эксклюзивным приложением GoPaint

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о старте продаж планшетов HUAWEI MatePad 11,5”S. Новинки уже доступны для всех покупателей. Huawei MatePad 11,5”S представлены в трех цветах: сиреневый, мерцающий серебристый и космический серый и в конфигурации с объёмом памяти 8 + 256 ГБ. Планшеты оснащены собственной разработкой Huawei — приложением для рисования GoPaint, которое доступно только для пользователей новинок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Huawei MatePad 11,5”S получили экран PaperMatte нового поколения с соотношением сторон 3:2 и частотой обновления до 144 Гц, поддержку аксессуаров с технологией NearLink и обновленное приложение «Блокнот».

Стоимость новинок в МТС: Huawei MatePad 11,5”S Версия PaperMatte – 35,9 тыс. руб; Huawei MatePad 11,5”S Версия PaperMatte + умная магнитная клавиатура HUAWEI – 44,9 тыс. руб.

Продажи планшетов в России второй год подряд демонстрируют положительный результат. Так, с января по июнь 2024 г. в России было продано 1,18 млн устройств на сумму 26,2 млрд руб., что больше, чем годом ранее на 30% в штуках и на 32% в деньгах.

«По итогам первого полугодия планшеты Huawei входят в топ-3 популярных брендов по продажам в России. Это говорит о том, что устройства этого производителя очень востребованы в нашей стране. Уже на этапе предзаказов мы увидели высокий интерес к новинкам, поэтому уверены, что после старта продаж спрос на них только увеличится», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Россияне используют планшеты для общения и развлечений. По данным BigData МТС, 32% от всего мобильного трафика абонентов МТС, использующих планшеты, приходится на социальные сети, 26% на просмотр видео и 18% на мессенджеры.

О приложении GoPaint

Благодаря движку Фантянь приложение GoPaint обеспечивает плавное и удобное рисование и работу с несколькими слоями при минимальной задержке и высокой частоте кадров. Приложение работает в сочетании со стилусом Huawei M-Pencil (3-го поколения), использующим технологию NearLink, обеспечивая возможности рисования на профессиональном уровне, которые не уступают традиционным графическим планшетам.

О новинках

Huawei MatePad 11,5”S оснащен 11,5-дюймовым HD-дисплеем Huawei FullView с полезной площадью 87%, разрешением 2800x1840 и технологией PaperMatte нового поколения, которая создает комфортные условия для глаз во время просмотра контента, чтения и рисования. Технология нанотравления делает дисплей близким к ощущению использования настоящей бумаги, а стилус Huawei M-Pencil (3-го поколения) создает уникальные микровибрации для реалистичного звука схожим с шуршанием карандаша по бумаге.

Стилус Huawei M-Pencil (3-го поколения) – первый стилус, получивший поддержку технологии NearLink, которая значительно уменьшает задержки, позволяя с комфортом рисовать и писать на планшете. Умная магнитная клавиатура Huawei также поддерживает технологию NearLink и позволяет с удобством работать в любом месте.

На планшете Huawei MatePad 11,5”S впервые представлено приложение для рисования собственной разработки Huawei – GoPaint. Благодаря разнообразию предустановленных холстов, кистей, а также множеству удобных функций, приложение GoPaint делает процесс рисования более доступным для широкого круга пользователей.

А обновленное приложение «Блокнот» поддерживает функцию записи голосового сопровождения и отслеживания письма для удобного воспроизведения лекций и встреч. Оно также поддерживает виджеты и функцию мгновенного создания линий и фигур.