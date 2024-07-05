В 558 российских школах внедрили ПО «Л7.Мониторинг» с защитой сайтов от злоумышленников и размещения фейков

Российская компания «ЛЭВЛ 7» в рамках партнерского проекта с Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» предоставила бесплатно 558 лицензий программного обеспечения «Л7.Мониторинг». Продукт, включенный в реестр отечественного ПО, обеспечивает защиту сайтов образовательных учреждений от злоумышленников и размещения фейков в период приемной кампании, запущенной в северной столице. Это позволит оградить учеников от негативного воздействия и сообщений, предлагающих детям нарушить закон или скомпрометировать школу, учителей и руководство. Об этом CNews сообщили представители «ЛЭВЛ 7».

«Л7.Мониторинг» используется для контроля публикаций на сайтах государственных организаций. Программное обеспечение обеспечивает своевременное информирование о возможных атаках и противоправных действиях третьих лиц, направленных на размещение запрещенного контента на страницах информационных ресурсов. Сервис несколько раз в сутки анализирует материалы сайта на предмет наличия опасных и незаконных текстов, каждую проверяемую фразу оценивает по шкале опасности от 0 (безопасно) до 100 (гарантировано нельзя размещать), формирует отчет о проверке и в критическом случае экстренно оповещает ответственное лицо о возможной угрозе. Все отчеты о проверках можно посмотреть в личном кабинете или настроить рассылку на почту и Telegram.

«Яркий пример информационной атаки на государственные ресурсы — взлом сайтов российских арбитражных судов с целью размещения дискредитирующего контента. «Л7.Мониторинг» при подобном инциденте позволит руководителю и ответственному лицу узнать о ситуации раньше контролирующих органов и СМИ, благодаря чему можно своевременно принять меры. Страницу взломанного сайта можно успеть отредактировать, закрыть к ней доступ или убрать в архив на время решения проблемы», — сказал генеральный директор ООО «ЛЭВЛ 7» Денис Кузьмичев.

В своей работе сервис учитывает, что злоумышленники могут быть как внешними, так и внутренними. Штатные работники обладают необходимыми правами для публикации материалов и могут без фактического взлома разместить провокационные материалы, поддавшись на провокации или обман. В этом случае стандартные системы защиты от взломов не сработают, а «Л7.Мониторинг» справится задачей и проинформирует об угрозе.

Работа сервиса полностью опирается на действующее законодательство. При проверках сайтов «Л7.Мониторинг» руководствуется: законом «О государственном языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ; законом № 32-ФЗ от 4 марта 2022 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» («Законом о фейках»); статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»; статьей 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации).

Сервис предлагает шесть тарифов: от базового до «Про.Филиалы», подходящего для больших организаций и команд.