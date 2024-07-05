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Работа с маркировкой, сигналы на КСО, централизованная продажа пакетов — в весенне-летнем обзоре новинок для ритейлеров от CSI

Компания CSI представила ежеквартальный обзор новинок продуктов экосистемы Set. В дайджест за весну-лето 2024 г. вошло более 20 новых функциональностей для ритейлеров. Об этом CNews сообщили представители CSI.

В Set Retail появилось больше удобных инструментов для работы с маркировкой. Кассу можно настроить на режим параллельной обработки запросов в сервисах контроля маркированной продукции — Set Mark, «Честный знак», ОИСМ для разрешительного режима.

Также разработчики Set Retail расширили возможности по продаже разливного пива, обновив Set Mark: теперь можно быстрее продавать разливное пиво, локально хранить марки, тщательнее контролировать выбытия пива из кега и сроки годности разливных напитков. Кроме того, в Set Retail уже реализована продажа маркированных медицинских изделий, что станет актуальным в сентябре 2024 г.

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CSI
Set Retail

Обновились и кассы самообслуживания на Set Retail. Теперь у них есть три вида аудиосигналов, а еще в новых релизах можно централизованно настраивать продажу пакетов на всех КСО торговой сети.

Среди других важных обновлений: установка любого товара на кнопку в меню Touch-кассы, процессинг в Set Loyalty для подключения витрин интернет-магазинов и сторонних кассовых решений, новый редактор для борьбы с фродом, дополнительные триггеры в системе лояльности, оповещения о проблемах с лицензиями и др.

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