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«МегаФон» расширяет границы 4G в селах Камчатки

Для жителей еще трех сел Камчатки стала доступна мобильная связь «МегаФона». Оператор настроил телеком-оборудование в селах Майское, Серверные Коряки и поселке Таежный. Теперь почти для 350 пользователей стали еще более доступны современные цифровые сервисы и звонки по технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жителям трех небольших сел Камчатки стали доступны современные цифровые сервисы: они могут дистанционно получить государственные услуги, воспользоваться мобильным банкингом, в свободное время выходить в социальные сети или смотреть любимые сериалы в онлайн-кинотеатрах. Все села малочисленные, в Майском живет всего около 70 человек, градообразующих предприятий нет и основное занятие местных жителей — рыболовство, охота, ведение подсобного хозяйства, собирательство.

Инженеры «МегаФона» интегрировали телеком-оборудование, работающее в разных диапазонах частот, что обеспечило полное LTE-покрытие на территории населенных пунктов. Вместе с тем скорости мобильного интернета достаточно, чтобы пользователи могли слушать музыку, передавать тяжелые файлы в мессенджерах и звонить с помощью технологии VoLTE, которая позволяет искать нужную информацию в интернете или мобильных приложениях, при этом не прерывая разговора.

«Доступный мобильный интернет в небольших населенных пунктах помогает повысить качество жизни местных жителей. В рамках программы «Устранение цифрового неравенства» мы обеспечили абонентам возможность подключиться к нашей сети. Важно, чтобы люди имели возможность обратиться за помощью, связаться с близкими или просто интересно провести время в сети. Зачастую, жители небольших поселений являются самыми активными потребителями мобильного трафика. Увеличивая цифровой охват в регионе, мы предоставляем нашим абонентам возможность в любой момент воспользоваться необходимыми сетевыми ресурсами. Мы развиваем мобильную сеть в регионе за счет собственных инвестиционных проектов, а также в рамках государственных программ», - отметила директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

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